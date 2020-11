Así lo dice La Mont | ¡Bendito Colegio Electoral!

Nevada define: La elección presidencial entre Joe Biden y Donald Trump, recayó en estados como Pensilvania, Michigan y Nevada que dejaron incrédulos a 120 millones de estadounidenses quienes en 2001 escucharon a la senadora Hillary Clinton cuestionar las reglas de elección a través de “un obsoleto Colegio Electoral que distorsiona las reglas de una sociedad democrática”.

¿Qué sigue?: Esperar 8 días o el fin de semana para conocer si el ex senador de Delaware y ex vicepresidente Joe Biden, asume el 20 de enero 2021 la Casa Blanca con una cuestionada salud que lo convertirá en una presa fácil del Coronavirus y con ello, deje abierta la posibilidad de que Kamala Harris, una mujer representante de las minorías, se convierta en lo primera presidenta de EU. Lo cual contrasta con la visión de nación cercana al supremacismo, impulsada por Donald Trump.

Mesura: Como vicepresidente la mostró frente al gobierno cubano pues envió a su esposa Jill a La Habana al momento que EU y Cuba restablecieron relaciones diplomáticas. La administración Biden fortalecerá la subsecretaría de América Latina del Departamento de Estado para la cual se menciona a Bill Richardson.

Transparencia: Bajo la presidencia de Biden se buscará, al igual que Donald Trump, contener la inmigración centroamericana desde el Suchiate e intensificar la lucha contra el narcotráfico con una operación más abierta de la DEA y del Centro de Inteligencia de El Paso, Texas (EPIC). Los candidatos para el Departamento de Seguridad Interior son el ex senador y ex secretario de Estado, John Kerry o la ex secretaria de Estado Condoleezza Rice; Charles Pascual quien, con el apoyo de los Clinton, regresaría a un cargo de gabinete como la Secretaría de Comercio.

¿Vs Videgaray? Cuando arribó a la Secretaría de Finanzas de Edomex, Luis Videgaray confrontó con su similar de Gobierno Humberto Benítez quien ganó la confianza del gobernador Enrique Peña desde que ambos compartieron una curul local. Esas diferencias irreconciliables se dirimieron cuando fueron postulados por EPN como diputados federales y presidentes de las comisiones de Cuenta Pública y Justicia, posteriormente en la administración federal de EPN, como secretario de Hacienda y Procurador del Consumidor. El poder del llamado vicepresidente Videgaray culminó su remoción de Hacienda e incorporación a Cancillería: La non grata visita de Donald Trump a la Residencia Oficial y la entrega del Águila Azteca a Jared Kushner que degradó una presea entregada a líderes de causas sociales como César Chávez