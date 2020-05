Así lo dice La Mont | ¡Bendito septiembre!

Solidarios: Inmersos en la lucha por encontrar una vacuna contra el COVID-19 alrededor de 180 laboratorios en el mundo indagan sobre 140 sustancias activas algunas de ellas similares a las que contuvieron el ébola para en un remoto escenario desactivarla en septiembre.

Solidaridad: Para reducir plazos la comunidad científica requerirá 2 mil millones de dólares que como dijo en la XXI Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el extinto Fidel Castro "sobran a los hombres del capital" que hasta 2019 sumaron 2 mil 043 un incremento de mil 810 y con una fortuna promedio de 3 mil 780 millones de dólares.

¡Uníos! Millonarios del mundo en la guerra contra el jinete apocalíptico silencioso, que de mantener esta tendencia se llevaría en 2020 a tres millones de humanos. Así como el presidente Emmanuel Macron mostró capacidad de convocatoria con los magnates del mundo para la reconstrucción de Notre Dame y cuyos productos son consumidos por las víctimas de COVID-19 ahora ese llamado debe ser para los multimillonarios del mundo.

Admirados: Afortunadamente algunos de ellos y sus empresas comenzaron a mostrar su apoyo a la iniciativa de los gobiernos del mundo no así a la ONU, ni la controvertida OMS que "actúa como ministerio de salud de China" como comentó el ex Consejero Nacional de Estados Unidos, Michael Flynn.

¿Quiénes siguen?: Se espera en la lista de donantes a APPLE y Tim Cook CEO de la empresa de Cupertino quien fue punta de lanza en Notre Dame. La lección del COVID-19 es que nada volverá a ser igual y la amenaza de hambruna como aparición de otras 25 pandemias pondría en riesgo esas fortunas de no apoyar la Pfizer BionTech o a los otros 180 laboratorios que por lo menos ofrecen una esperanza al mundo.

No baja AMLO: La presidenta del Consejo General de Morena, Bertha Luján aseguró que "el líder de la 4-Transformación supera con creces a toda la oposición que pretendió abatirlo durante la actual crisis sanitaria" y advirtió "aunque no podemos politizar contamos con un líder que ofrece certidumbre a 120 millones de mexicanos de todas las extracciones políticas y sociales”…Nezahualcóyotl: El alcalde Juan Hugo de la Rosa García informó que el gobierno municipal en coordinación con el Instituto Politécnico Nacional (IPN), aplicarán pruebas de detección de COVID-19 para contener su propagación, principalmente entre el personal médico, de seguridad, limpieza y aquellos servidores públicos que realizan actividades esenciales para la comunidad y han estado en posible contacto con contagiados, así como a la población abierta, a la que se le aplicará un cuestionario para determinar si son candidatos o no para la prueba.