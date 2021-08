Así lo dice La Mont | Biden: Kabul, México-AMLO

Relevo Casa Blanca: En abril 1980 el presidente Jimmy Carter (JC) sustituyó a su secretario de Estado Cyrus Vance por las diferencias con la truncada operación de rescate militar de los 53 rehenes estadounidenses detenidos en Teherán. En su lugar nombró a Warren Christopher (WC) quien debió coordinar una visita del presidente José López Portillo a Washington previo al primer debate presidencial JC y su rival republicano como sucesor Ronald Wilson Reagan.

Insostenible Vance: Capitol Hill presionó a JC para ese ajuste por lo que la relación con México recayó en el consejero Nacional de Seguridad Zbigniew Brzezinsky no en Departamento de Estado, víspera de su primera reunión con el homólogo EU, Biden y conforme al desenlace del Talibán en Afganistán se vislumbran los primeros cambios de la administración demócrata.

Cambios: Para resistir la embestida republicana 2022, cuyo Gran Viejo Partido buscará recuperar la mayoría en el Senado, el sacrificado sería el jefe de la diplomacia Anthony Blinken quien no entendió los términos del acuerdo de Doha, Qatar (febrero 2020) rubricados por su antecesor Mike Pompeo y el visible canciller afgano Ghani Baradar que fijó en mayo 2021, el calendario para la retirada estadounidense después de casi 21 años de conflicto a cambio del compromiso de los talibanes de no permitir que su territorio fuera empleado para llevar a cabo acciones que amenacen la seguridad nacional de EU, conocido como ‘Traer la Paz a Afganistán’ que garantizó la salida del presidente Ashraf Ghani impuesto, por su guía y ex presidente Hamid Karzai, cuyo hermanastro y jefe del Consejo Provincial de Kandahar, Ahmed Wali fue asesinado por su guardaespaldas Sadar Mohammed al ser vinculado con cárteles multinacionales como el de Sinaloa.

¿Quién por Blinken? De consumarse su remoción el presidente JB requeriría los servicios de la ex embajadora ante ONU y propuesta por Barack Obama como sucesora de Hillary Clinton, Susan Rice.

¿2008 caída Afganistán? Mientras AMLO arribará a Washington con una aprobación favorable y mayoría simple ante el LXV recinto de San Lázaro e inicio de su segundo tercio, no sucederá lo mismo con Biden que si bien no es quien firmó los términos de la capitulación de EU en Afganistán, tampoco fue informado sobre las causas que propiciaron la caída del presidente Ghani.

Grupo Hidalgo: Fue el perdedor de la contienda del 6 de junio e integrado por los ex gobernadores Miguel Ángel Osorio y Jesús Murillo concomitantes con el actual Palacio de Gobierno. El ganador fue el diputado por el 7 Distrito, Nabor Rojas quien también derrotó al alcalde de Mineral de la Reforma Israel Félix Soto. El nuevo escenario dejó el camino abierto para la nominación de Carolina Viggiano, secretaria general del PRI.