Formalizará derrota: "A Trump hay que sancionarlo por delito de lesa salud" afirmó el ex alcalde de Los Ángeles Antonio Villaraigosa, hijo de un chilango que ingresó ‘del otro lado del charco’ sin concluir la preparatoria. Gobernó exitosamente Los Ángeles cómo se acercó al ánimo político de Hillary Clinton durante la pasada campaña presidencial 2016.

Atención nacional: En 2004 cuando fue invitado a una cena de gala en su honor, organizada por uno de los empresarios mexicanos más connotados del mundo, así respondió a la pregunta ¿qué sería de usted si permaneciera en México? "compartiría esta reunión como uno más de sus meseros" y 16 años después; junto con el secretario electo de Salud de Joe Biden, el connacional Javier Becerra, contribuyó a la victoria tanto en las primarias como la nacional del presidente electo vs Bernie Sanders y Donald Trump sobre quien anticipó: “Se va porque deberá enfrentar el juicio de la historia".

¿Se va Trump? El presidente Trump aseguró que dejará la Casa Blanca si el Colegio Electoral formaliza la victoria del presidente electo Joe Biden, aunque insistió, el pasado Día de Gracias, “sería el más grave error de nuestra historia" reafirmando que su derrota se debió a un "fraude masivo perpetrado por funcionarios deshonestos".

¿Enero 20? A la pregunta ¿dejará o no en esta fecha la Casa Blanca? el magnate neoyorquino advirtió a The Oregonian "muchas cosas pueden suceder, aún falta un largo camino por recorrer". Quizá tenga razón pues mientras el voto popular lleva a sus cargos a alcaldes, gobernadores, senadores y representantes a la Cámara, el Colegio Electoral termina eligiendo al presidente, en ocasiones burlando la voluntad popular a través de 538 delegados electos por los partidos políticos o personas que se comprometen a votar como lo indica la mayoría en cada estado, aunque muchos no están obligados a procesarlo.

Morena 3: El gobernante partido nacional cuenta con tres candidatos para Sudcalifornia, uno de ellos, el senador con licencia Víctor Castro quien no incluirá en su equipo al antecesor Narciso Agúndez detenido en mayo 2012 por peculado de 76 millones de pesos y por ser el segundo mexicano en contar con una isla valuada en 254 millones de pesos. La entidad es gobernada por el panista Carlos Mendoza Davis con favorable nivel de aprobación y junto con Chihuahua y Querétaro son las tres entidades que podría retener el PAN. En Baja California la abanderada es la edil de Mexicali, María del Pilar Ávila…SMSEM: Llevó a cabo ‘Conversación Magisterial Estado de México’ con la participaron virtual de más de 7 mil supervisores y directores escolares de nivel básico estatal y federal. El gobierno de la entidad reconoció la eficiencia en adecuarse a la nueva realidad.