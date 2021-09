Así lo dice La Mont | Bienvenido a México: Díaz-Canel

Sobrevivencia: El comandante Fidel Castro proclamó el carácter socialista de su revolución después de la invasión de Bahía de Cochinos o Playa Girón patrocinada por Estados Unidos con la complicidad de Guatemala, coronel Carlos Castillo y Nicaragua, Anastasio Somoza quien en la década de los sesenta adquirió su primera propiedad en Vallarta, Jalisco México.

David vs Goliat: Esa pequeña isla de 11 millones de habitantes y tan solo a 90 millas de distancia de Estados Unidos resistió con el apoyo moral de México a siete presidentes estadounidenses desde Dwight Eisenhower hasta Donald Trump quienes impusieron, con la colaboración de sus respectivos congresos la Ley Torricelli que establece sancionar a sus empresas en caso de que estás, realicen negocios con el gobierno de La Habana. Los mandatarios mexicanos Luis Echeverría y José López Portillo (Jolopo) fueron simpatizantes de la causa cubana, incluso Jolopo insinuó que cualquier agresión a la isla, sería atentar contra México.

1965 PCC: Siguió la creación del Partido Comunista como única fuerza política con un socialismo reivindicador transformado en la doctrina marxista leninista y alineamiento estratégico con la Unión Soviética de Leonid Brejnev frente a la Cuba de Batista caracterizada, esa sí, por ser un régimen dictatorial en la cual los grandes propietarios eran representantes del imperialismo que la convirtieron en Burdel de EU hasta el nacimiento del Movimiento, el 26 de julio 1953 que pugnó por la soberanía, independencia y reforma agraria que al expropiar los bienes estadounidenses propició el bloqueo económico que en 60 años causó pérdidas por 320 mil millones de dólares

Sartre y Cuba: El escritor Jean-Paul, preguntó ¿Por qué el líder de la revolución cubana no apresuró una ideología socialista? La respuesta de Castro se dio en Cozumel, Quintana Roo (mayo 1979) quien junto a Jolopo afirmó "Las necesidades objetivas no la exigen por el momento. Si algún día fuese necesario recurrir a ella, se hará primero para resistir el bloqueo y la economía de guerra impuesta por el capitalismo salvaje". Sartre no se equivocó, en octubre de 1960 como respuesta a las expropiaciones de las propiedades de norteamericanos en la isla, se produce el embargo comercial a Cuba y en 1961 se lleva a cabo el ataque a Bahía de Cochinos (desembarco en Playa Girón).

Su visita a México: Al relevar a Raúl Castro como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Miguel Díaz-Canel ofreció una restructuración política, económica y social que en el corto plazo se traducirán en una apertura para los habitantes de la isla a quienes beneficiará una administración demócrata en Washington que con la interlocución del presidente AMLO, atenuaría los daños del bloqueo comercial.