Así lo dice La Mont | Blinken y Ebrard

Agenda virtual: Los jefes de la diplomacia estadounidense Anthony Blinken y mexicana Marcelo Ebrard construyeron la primera cumbre de jefes de Estado Joe Biden (JB) y AMLO bajo el signo de su experiencia. Desde la subsecretaría de Relaciones Exteriores Ebrard, bajo el mando de Manuel Camacho, organizó la visita del vicepresidente Albert Gore y hoy fortalece su equipo en un área sensible como lo es Protocolo, con Martha Susana Peón viuda del embajador de carrera y ex subsecretario para América Latina, Gustavo Iruegas como su ex vocero Roberto Velazco en América del Norte.

Equipo: En la construcción de la agenda bilateral no va solo AB sino respaldado en la experiencia del Consejero Nacional de Seguridad Jake Sullivan, la directora de la CIA, Avril Haines (AH) y su Zar Fronteriza ex embajadora en México, Roberta Jacobson.

CIA y frontera: Sobre AH recayó la coordinación de las agencias que operan en México e incluso tareas del Departamento de Seguridad Interior de Alejandro Mayorkas ¿Revertirá los ataques de Donald Trump quien llamó a las 18 agencias de inteligencia "Estado Profundo" como las secuelas del motín mortal en el Capitolio por parte de supremacistas y la contrainteligencia china?

Roberto Sandoval (RS): La detención del ex gobernador de Nayarit e hija Lidy Alejandra Sandoval cambiarán el curso de la elección el 6 de junio que recaerá en el senador Miguel Ángel Navarro, despojado de su victoria en 2005 por parte del antecesor del antecesor de RS quien impuso al alcalde de Tepic, creando al ex fiscal Veytia…¿Ganó Joaquín? Con la imposición en las filas de Morena de la ex edil albiazul y ex militante del PRI Cristina Torres en Playa del Carmen, cuya edil Laura Berinstein también se registró por la reelección..l Con ellas: La presidenta de la Mesa Directiva Margarita Saldaña, anticipó que ese órgano legislativo recibirá el día Internacional de la Mujer con las leyes Olimpia e Ingrid que castigará en el primer caso, cualquier agresión cibernética hacia las mujeres…¿Qué arrojaría? La apertura del expediente Francisco García Cabeza de Vaca por parte de Cámara de Diputados ¿Conocerá Tamaulipas la reedición de Cavazos, Yarrington y Hernández?...Congeladas: Las cuentas bancarias de Luis Cárdenas Palomino la atención se concentra en Luis Pequeño otro colaborador de Genaro García Luna quien contó con una nómina especial para la atención de periodistas…¿Villano? Al declarar un tribunal de Francia, culpable de soborno a su ex presidente Sorkozy el defensor de otra víctima de García Luna, su paisana Florence Cassez purgará tres años en prisión por tráfico de influencias…SMSEM: Sus programas de capacitación llegan a más de 30 mil maestros cada semana por YouTube.