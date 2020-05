Presencial: Con la presentación de cifras de terror, diputados del PAN, PRI, MC y PRD, integrantes del Bloque de Contención exigieron la reanudación de sesiones in situ para evaluar el desempeño del Consejo de Salubridad General frente a la emergencia sanitaria.

¿Qué dicen? El inadecuado manejo de la Crisis COVID-19 dejó en la última semana 49 mil contagios, un promedio diario de 2 mil 400 o tres nuevos cada dos minutos con una tasa de letalidad de 11% que es la más elevada del continente y del mundo. Se contabilizan cada hora 10 decesos, solo 12 de mayo se registraron más muertes que total registrado en Argentina y Chile.

Pruebas: Pese que la OMS cuya Asamblea Mundial de la Salud concluyó su reunión anual con la recomendación de elaborar, a propuesta de Francia y China, una vacuna universal como solicitar más pruebas. En México el gobierno federal muestra reticencia a practicarlas y dejó esa tarea a laboratorios privados que cobran 2 mil 600 pesos. Se atribuye que las fatalidades en nuestro país superarán a China que tiene onces veces más población. Mientras en Italia perecieron 41 trabajadores de salud aquí, a la fecha suman 111 "debido a la falta de apoyo institucional para el personal de salud", afirmó el diputado priista René Juárez.

Verdades de Calderón: El ex presidente reiteró que él ganó la elección presidencial del 2006 a Andrés Manuel López Obrador. Ello pese que el otro contendiente Roberto Madrazo afirmó que en sus propias actas, su paisano aventajaba al purépecha. Sobre su secretario de Seguridad Genaro García Luna, el extinto subprocurador de PGR José Luis Santiago Vasconcelos advertía un atentado en su contra al conocer los vínculos que el reo en Nueva York mantenía con los hermanos Beltrán Leyva, cuyas aportaciones contribuyeron al pago de ¿compensaciones? para los colegas de la fuente de SSP. Después de la denuncias contra la secretaria Rocío Nahle, tambalea su postulación al Palacio de Enríquez cargo al que llegaría su compañero de fórmula por Senado, Ricardo Ahued. Veracruz es una entidad sin fecha para el regreso a la normalidad y con una región…GPPAN: Los diputados panistas afirmaron que la propuesta de Morena para medir la riqueza, busca ocultar el fracaso de la estrategia económica del gobierno federal. Argumentaron que únicamente muestra la incapacidad para lograr que la economía del país crezca “ahora pretenden medir la felicidad, pero no mejoran el ingreso de las familias, quieren que la gente se conforme con un par de zapatos ante la falta de empleos y consideran como trabajadores a los que reciben una beca. No avanzan en cerrar la brecha de la desigualdad y persiguen a los que prosperan”.