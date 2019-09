Así lo dice La Mont | ¡Bonos catastróficos y EPN!

34 y 2 años después: De los sismos 19s 1985 y 2017. Del primero se recuerdan tres instantes, una autoridad oculta en Los Pinos y rebasada por la tragedia, su negativa para aceptar la ayuda de la primera dama de EU Nancy Reagan, ante el enfado del extinto Miguel de la Madrid por la denuncia del columnista del The Washington Post, Jack Anderson de depositar de 162 millones de dólares en bancos extranjeros y en 19-S 2017 la indiferencia del chocarrero neoyorquino cuyo sexenio aun no escapa a las acusaciones de OHL Lozoya, 43 Ayotzinapa, Estafa Maestra Robles–Sosamontes y la denuncia del Congreso Nacional Ciudadano (CNC) ante la Corte Penal (CP) de La Haya por crímenes de lesa humanidad y corrupción sistematizada.

Saludo neoyorkino. Al no ingresar a ex PGR la solicitud de juicio político con número de expediente 10-2016 interpuesta en contra del “bufón neoyorquino” en la cual se enumeraron 781 de sus fechorías incluido su prestanombres Juan Armando Hinojosa, el CNC recurrió a la CP para que uno de sus fiscales atrajera el caso del cómico de gorra negra. En su jaranero sexenio el culto a la personalidad costó a los contribuyentes 2 mil millones de pesos para 36 jaraneros seleccionados por Comunicación Social de la cual al parecer uno de sus ejecutivos disfruta de una inexplicable pensión de CFE.

Bonos Catastróficos (BC): Durante la presidencia de Fox, Calderón y Peña, la Secretaría de Hacienda adquirió bono de esa naturaleza para cubrir las repercusiones en caso de un terremoto de magnitud 7 a 7.9 sujeto también a su ubicación. En caso de no existir dicho fenómeno el país no recibirá nada, en cambio pagará a los inversionistas una prima de millones de dólares tomados de los recursos del Fondo Nacional de Desastres.

¿Continuidad BC?: En la mañanera de AMLO 19-s, ABC-Radio preguntó al secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez sí la actual administración daría continuidad a los BC diseñados por sus antecesores a lo que respondió “existen diferentes fuentes de financiamiento para el programas de reconstrucción, la primera vía organismos autónomos e internacionales, recursos asociados al Fonden y los BC vinculados a catástrofes naturales que no necesariamente operan cada año. Su última versión cuenta con diversificación de riesgos, los cuales no están asociados con riesgos climatológicos que no ocurren al mismo tiempo que los temblores, de esa forma los seguros se hacen más baratos y son los que seguiremos operando”.

San Lázaro 19-s: Senadores del PAN respaldaron la toma de tribuna por parte de los diputados de Acción Nacional quienes argumentan ilegalidad en la aprobación de las leyes secundarias en materia educativa debido a que en los dictámenes no se cumplió con los trámites legislativos.