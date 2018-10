Así lo dice La Mont | Brasil y árbol Pittsburgh

Origen: Desde la independencia de Portugal 1822 y la transición a República 1889, Brasil no conoció la democracia sino sucesiones golpistas hasta la Revolución 1930 de Getúlio Vargas, el Perón del cono sur quien gobernó hasta 1945 y al igual que en México CTM-PRI integró a los sindicatos al Estado. Fue sucedido por Juscelino Kubitchek en cuya gestión se dio un golpe militar 1964-1982 que contuvo el movimiento nacionalista "Reforma Agraria Bancaria".

Facto: En dos décadas Brasil fue administrado por una dictadura militar la cual, como en Argentina y Uruguay imperaron las desapariciones forzadas, prisión a periodistas y líderes de izquierda, creación del mandato de legisladores, gobernadores presididos por mariscales y tres generales de cuatro años respaldados por el sector empresarial.

Relevo: En 1985 se restituyó la democracia después del golpe contra Joao Goulart con el Movimiento Democrático Brasil de Tancredo Neves quien no asumió por deceso y dejó su lugar a José Sarney quien estableció voto directo para presidente y la independencia entre los poderes de la Unión. Siguieron Fernando Collor destituido por corrupción, Itamar Franco y Fernando Henrique Cardoso.

Socialismo: Del 2003- 2011 gobernó el Partido del Trabajo con Luiz Inacio Lula da Silva y su extensión Dilma Rousseff, seguidos del ex militar Jair Bolsonaro que dejó en el camino al pupilo de Lula Fernando Haddad quien no puedo revertir el estallido anticorrupción ídem, al que conocerá México después del 1 de diciembre, hartazgo político y la espiral delincuencial.

¿Solución? Para Bolsonaro: "repartición de fusiles en zonas peligrosas de San Pablo y Río como en México, Ecatepec y Veracruz, mayor condena a los adolescentes y liberación de armas. Ese es el saldo de la democracia carioca cerrada al inquilino de Curitiba y la pérdida de un centro como en nuestro caso sería, según Marko Cortés su partido "necesario para la gobernabilidad".

Antisemitismo: En 1996 el excandidato presidencial republicano Pat Buchanan alentó ese movimiento que no revertirá mientras no cambie la 2 enmienda constitucional EU "es necesaria una milicia ordenada para la seguridad de un estado libre. El derecho al pueblo a poseer y portar armas no será infringido" como la de sinagoga Árbol de la Vida de Pittsburg donde abrió fuego un supremacista con saldo de 11 muertos.

