Así lo dice La Mont | CA para Trump

¿Somalia latinoamericana? Para el presidente Donald Trump, quien repuntó dos puntos en popularidad previa elección intermedia del 6 noviembre, los países del Triángulo Norte: Guatemala, El Salvador y Honduras ya son “una Somalia latinoamericana y amenaza para la seguridad nacional de su país”. Al no brindar seguridad a sus habitantes perdieron la soberanía territorial ante 900 maras que controlan un ejército de 90 mil siendo los más violentos del planeta.

Escuadrones de la muerte: El senador republicano por Texas, Lindsay Graham, considera que la aparición de la Mara Salvatrucha cuya propagación en EU, por igual California, Texas, Arizona y Nuevo México, no fue atendida desde sus primeras señales por los expresidentes Clinton y Bush, Obama no así Donald Trump. Según el Centro de Inteligencia del Paso, Texas, (Understanding and Addressing Youth in “Gangs”), desde 2000 la Mara Salvatrucha incide en los desafíos de seguridad de la frontera mexicana.

Alianza: En Ciudad Hidalgo, Tapachula, Pichucalco, Tuxtla Gutiérrez y Palenque la MS13 y Barrio 18 integraron en el primer caso alianzas con Los Zetas para regentear las rutas de tráfico de personas empleadas por los inmigrantes centroamericanos en tránsito a EU y quienes al ingresar a EU son cooptados por las dos principales pandillas en California: Barrio Logan y la Mafia Mexicana integrada por remanentes de la estructura del cártel de Tijuana. Antes los que viajan por Ciudad Juárez e ingresan por El Paso, son recibidos por Barrio Azteca un grupo de sicarios aliados con la Línea, grupo armado del Cártel de Juárez.

¿Qué es CA?: Para Donald Trump “complejo de fallas geológicas susceptibles a huracanes y rutas de tráfico de drogas, agravios históricos, oligarquías insensibles que no pagan impuestos con elevada polarización política, sin recursos naturales, extrema pobreza, altos índices de corrupción, pandillas salvajes, poderosos capos de la droga mezclados con mexicanos y clase política incapaz de mantener la cohesión social. Pese a ello ¿bienvenido el éxodo migrante del sur al norte del Suchiate?

Debate PAN: El árbitro de la elección 11 noviembre del PAN, Cecilia Romero, confió en que sus 280 militantes emitan sus votos en los mil 500 centros de votación en la próxima elección del líder nacional entre Marko Cortés y Manuel Gómez Morín, pues “cualquiera de ellos llevará a su partido a retener Baja California en 2019 y recuperar el control de diputados en 2021”...TV Azteca logra un gran avance en el tercer trimestre 2018, al crecer 4 por ciento en EBITDA a Ps.949 millones, 3 por ciento en utilidad de operación a Ps. 884 millones y en ventas 8 por ciento a Ps 3,539 millones. Además fortalece su estructura de capital mediante la amortización anticipada del crédito por US 92 millones con ATC.