Así lo dice La Mont | Caída asiática México

Descenso: Aunque nuestro país no es el principal destino turístico de China, la crisis del Coronavirus afectará a ese rubro por la cancelación de vuelos, los filtros sanitarios y la gente que decide no viajar. Según la Organización Mundial de Turismo (OMT) en 2019 los turistas chinos fueron los segundos trotamundos que más derrama económica dejaron en sus vacaciones, después de los japoneses con un gasto de mil 878 dólares en promedio por estancia.

Acciones México: Ante ello Sectur se comprometió a impulsar la conectividad aérea entre los países con nuevas rutas y mayores frecuencias de vuelos, así como agilizar procedimientos de visado para turistas y ampliar la enseñanza del Chino Mandarín pues entre 2012 y 2018 el turismo chino se ubicó como el 15vo mercado emisor de viajeros a México y hasta julio de 2019 según la Unidad Política Migratoria de Gobernación avanzaron a la posición 14.

Turismo RPCH: El turismo chino equivale al 0.8% del mercado de viajeros internacionales a México con un promedio de permanencia de una semana, 9 de cada 10 se hospedan en hoteles de lujo y 5 de cada 10 tiene entre 15 y 34 años ¿Existirá un filtro sanitario en esos hoteles? pues contrario a la inicial noción del período de incubación del Coronavirus éste, pasó de 14 a 24 días.

Visado: Solo la República de China en Taiwán logró el levantamiento de ese requisito por el Departamento de Estado de Estados Unidos durante la gestión de Hillary Clinton no así la RPCH que permitiría, en el caso de México, asegurar un intercambio sin obstáculos y abriría las puertas para que el gobierno de Beijing replique la medida a México. De acuerdo con la Unidad de Inteligencia de The Economist, el turismo chino no se recuperará hasta el segundo trimestre de 2021 y por lo tanto el sudeste y noreste asiático serán la región más afectada porque la cifra de turistas de ese origen caerá entre 30 y 40% con pérdidas de hasta 80 mil millones de dólares que alcanzarán a México con todo y su Tianguis Mérida 2020. La RPCH representa un quinto del gasto total del turismo que en 2018 fue de 227 mil millones de dólares.

Doble moral: Quien se pronunció por “castigar con severidad, de comprobarse los cargos al ex director de Pemex Emilio Lozoya Austin” fue el ex secretario de Turismo Enrique de la Madrid cuyo padre y ex presidente de México, Miguel de la Madrid fue acusado por el columnista The Washington Post, Jack Anderson de tener una cuenta secreta en Suiza en la que transfirió entre 13 y 14 millones de dólares”. Anderson, basado en la Agencia Central de Inteligencia (CIA) afirmó que De la Madrid pudo reunir discretamente 162 millones de dólares frente a los mil y 3 mil millones de su predecesor José López Portillo.