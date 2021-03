Así lo dice La Mont | Caída PRI y Migrantes Hgo.

Expulsiones PRI: A 24 horas que líderes de organizaciones juveniles del PRI-Nayarit entregarán a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria (CNJP) un documento en el que exigen la expulsión de aquellos militantes que cometieron actos de corrupción "aprovechándose de sus cargos de representación popular". Acusaron directamente al ex gobernador Roberto Sandoval y aún no hay respuesta del CdE, ni del CEN del PRI “sobre ese actor non grato para los tricolores nayaritas".

Idem Chihuahua: En su momento se imputaron los mismos cargos contra César Duarte y posiblemente alcancen al ex Colima, Mario Anguiano Moreno (MAM) a quien el Congreso local aprobó sancionar por 515 millones 174 mil pesos e inhabilitarlo para ocupar cargos públicos en la entidad y municipios por 14 años. MAM previa postulación a ejecutivo estatal ocupó la capital del estado.

¿Qué sigue? En caso que la CNJP no resolviera antes del 6 de junio la expulsión de sus ‘distinguidos cuadros’, se reflejará en las contiendas donde sus candidatos Graciela Ortiz, lleva 11 puntos vs 45 de la albiazul Maru Campos y 25 de Morena con Juan Carlos Loera. En Colima Indira Vizcaíno mantiene el 33% vs PRI-PAN-PRD Mely Romero 12.3 y Leoncio Morán de Movimiento Ciudadano 18%.

Golpe de Timón: Si el líder CEN del PRI no se decide a expulsar a los malos correligionarios, el cobro de factura será en las urnas pues solo cuenta con posibilidades de victoria en Sonora con Ernesto Gándara Camou cercano al ex senador Emilio Gamboa y sacrificado 2015 para que con la anuencia del diputado Manlio Fabio Beltrones, se entregará la candidatura a Claudia Pavlovich.

Caminos del Sur: Víspera de conocerse el resultado de la nueva encuesta convocada por Morena para elegir al candidato a gobernador que enfrentará al tricolor Mario Moreno, no se mueven los números. Félix Salgado 2 mil 267, Luis Walton 980, ex candidata 2015 Beatriz Mojica 149, Adela Román alcaldesa de Acapulco 102 y la senadora Nestora Salgado 57…Nueva modalidad Zoom: El senador Julio Menchaca explicó a sus paisanos hidalguenses del Sur de Florida Genaro Haupilla; Fermín y Gildardo Castro, Confederación Internacional Migrantes; Faustino Yerbafria, Club Ixmiquilpan y Rubén Vela, Brownsville que "a los paisanos honramos no por su número 393 mil 717, similar al de Pachuca y Tula sino por su estoicismo dentro una cultura diferente a la suya". En California, Florida e Illinois reside la mayoría de ellos. El presidente de la Comisión de Justicia ofreció su interlocución ante los cónsules y embajador ratificados en el Senado para que resuelvan sus demandas más apremiantes. Según el Consejo Nacional de Población (Conapo) Hidalgo ocupa el quinto lugar respecto a migrantes que cruzan los 3 mil 250 kilómetros que dividen a México y EU.