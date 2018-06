Así lo dice La Mont | Cambridge Analytica 2018

¿Trasciende?: En el 2017 México registró 80 millones de personas con acceso a internet, quienes lo emplean para su información política y otros 49 millones en Facebook, de los cuales 789,880 de sus usuarios fueron víctimas de la incursión de la empresa de comunicación Cambridge Analytica (CA) que posiblemente hurtó datos personales a Facebook. Según NYT ésta solicitó a un partido 7.2 millones de dólares para realizar una guerra sucia contra de AMLO, similar a la aplicada a Hillary Clinton en la campaña 2016 vs Donald Trump.

Duda: Esa condición llevó al coordinador político de Ricardo Anaya y ex secretario de Gobernación, Santiago Creel a solicitar al INE informar, para mantener el equilibrio de la contienda electoral del 1 de julio, acerca de los objetivos del convenio suscrito con Facebook y así mismo, a los representantes de los partidos, a transparentar el Memorándum de Cooperación suscrito con esa empresa para combatir las fake news. El líder de PRD Manuel Granados requirió al INE, a través de ABC un nuevo convenio, como la representación del PAN ante el INE, la reestructuración del acuerdo sobre quién, cuándo y cómo se compra publicidad a Facebook.

Viene Barrales: La ex titular ALDF y Turismo Alejandra Barrales confío jurar en diciembre y extirpar desde su raíz al crimen organizado. Afirmó contar con ventaja en Iztapalapa, GAM y Venustiano Carranza que son de mayor votación y definirán la elección en Palacio del Ayuntamiento…Declina: Para fortuna de 6 millones de priistas ninguno de sus líderes aceptó en la actual contienda acuerdos con CA, pese que en 2017 ésta manejó 32 campañas electorales Brasil, Australia, Malasia y el referéndum por la salida de Reino Unidos de la UE…Aviso: El diputado del PAN Jorge López Martín retó a su correligionario senador Jorge Luis Lavalle desmentir que fue beneficiado por el gobierno de Campeche vía la empresa Charge. Afirmó que su expulsión, como juicio político será un mero trámite sin que éste aceptará la condición de “otros de la misma estirpe que ahora critican bajo consigna a Ricardo Anaya”…Apoyo: De Alejandro Vera, ex rector de la UAEM a Cuauhtémoc Blanco, candidato gobierno de Morelos para procesar a Graco Ramírez por desaparición forzosa…Grupo Salinas: No solo atiende causas sociales sino es un promotor de la cultura para muestra, Vaticano: San Pedro a Francisco, en el Antiguo Colegio de San Ildefonso con entrada libre…Palacio Lerdo: El Instituto Mexiquense Contra las Adicciones (IMCA) rehabilita a personas que delinquieron bajo el efecto de alguna droga a través del Programa de Justicia Terapéutica. Además cuenta con 36 Centros de Atención Primaria a las Adicciones.