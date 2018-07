Así lo dice La Mont | Canciller Vasconcelos y Adela R

Doctrina Estrada: Bajo la presidencia AMLO regresará a la SRE de Héctor Vasconcelos un principio enarbolado por su antecesor titular Genaro Estrado la No Intervención en Asuntos Internos y respeto a la Autodeterminación Doctrina Estrada (DE) ignorados por Claudia Ruíz Massieu y sucesor debido a las diferencias entre el presidente de Venezuela Nicolás Maduro y la Asamblea Nacional, además de la expulsión del embajador norcoreano Kim Hyong Gil. Ello cuando la guerrerense recibió en SRE a la esposa y madre de Leopoldo Gómez condenado por incitación a la violencia en incidentes que propiciaron muerte y daños a instituciones públicas mientras por “flagrantes violaciones al derecho internacional” el relevo dio 72 horas a Hyong-gil para salir del país.

Respuesta: La ex homóloga venezolana Delcy lamentó que su similar CRM apoyara acciones terroristas y omitiera la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa . Pese que Vasconcelos y su viable subsecretario de Asuntos Multilaterales Marcelo Ebrard aún no definen si México no opinará sobre asuntos internos de otro país ni restaurará después del 1 de diciembre las relaciones con Corea del Norte.

Acapulco: La ex magistrada del TSJ Adela Román Ocampo superó 2-1 al candidato del gobernador Ricardo Taja Ramírez e iniciará su gestión el 1 de octubre con el mejor perfil para Casa Guerrero 2021. Sus retos, pacificar al puerto y regresar a la época de oro con el arribo de turismo internacional pero en lo interno la certidumbre a colonias Renacimiento y dentro de la Bahía la Progreso, además de su residencia Morelos donde surgió la espiral delincuencial 2011 confrontando el Cartel Independiente Acapulco (CIDA) y los Beltrán Leyva. Con una trayectoria en el sector judicial como ex agente del MP y jueza de lo penal. Efecto Peje convirtió a Félix Salgado y Nestora Salgado en los senadores de Guerrero y primera minoría Manuel Añorve Baños. Hay 18 bandas criminales que disputan la producción de amapola, en Tierra Caliente y zona norte se refugia el Grupo 30 responsable de 200 asesinatos y una parte de guerrilla que se ubica en Ayutla, Costa Chica o Costa Montaña…ADN 40: presenta Tú Economía en Juego para entender el quehacer de la Bolsa, movimiento del dólar y reservas internacionales con los colegas Alberto Aguilar, Alberto Barranco y Carlos Mota…SMSEM: 50 mil docentes se beneficiaron con las Jornadas de Capacitación Actualización, consolidando la formación del magisterio estatal...Palacio de Lerdo: Con la coordinación de los gobiernos federal, estatal y municipal se creó la Comisión de Prevención Integral del Instituto Mexiquense de Pirotecnia para erradicar para salvaguardar la vida de las familias dedicadas a este oficio y de la sociedad en general.