Candidatura: El 24 de junio la República de Corea, gobernada por el presidente Moon Jae-in, hijo de refugiados de Corea del Norte y encarcelado en los setenta al dirigir protestas estudiantiles contra el gobierno militar de Park Chung-hee, padre de la ex depuesta Park Geun-hye, partidario del diálogo con Pyongyang y quien postuló a su secretaria de Comercio Yoo Myung-hee cargo de directora de la Organización Mundial de Comercio para suceder a Roberto Azevedo quien dejó su puesto un año antes de concluir su encargo.

8 julio: Cerró el tiempo para que los estados miembros postularán a sus aspirantes. México contó con tres, el ex presidente Carlos Salinas, su ex secretario de Comercio Herminio Blanco y el ex subsecretario Relaciones Exteriores Jesús Seade respaldado por 12 países los cuales, junto con los integrantes del bloque México, Indonesia, Corea, Turquía y Australia (MIKTA), inclinarían la balanza a favor de Yoo Myung-hee. A diferencia del Banco Mundial y FMI, la OMC no está reservada a europeos o estadounidenses.

Va YMH. Su elección tendrá enormes repercusiones para el futuro de la OMC y la estabilidad en la economía mundial pues asumiría el cargo en su más grave crisis de institucionalidad con una parálisis en las negociaciones multilaterales que minimizan los obstáculos al comercio y solución de disputas entre sus miembros EU y China. Park Geun-hye deberá priorizar la conclusión de las negociaciones de subvenciones a la pesca previa Conferencia Ministerial 2021, restablecer el funcionamiento del Órgano de Apelación y concretar su reforma.

Alerta: El director adjunto de OMC Alan Wolf advirtió, ante la Asociación de Comercio Internacional de Corea que “la pandemia Covid-19 plantea examinar los principios de la OMC para controlar el daño que puedan causar las restricciones al comercio adoptadas en respuesta a la crisis mundial en los ámbitos sanitario y económico, así como evaluar el futuro del sistema multilateral de comercio. En la tercera fase de la ronda eliminatoria en la que participan dos mujeres. Yoo Myung-hee resaltó “mi objetivo es reconstruir la confianza en el sistema multilateral de comercio al hacerlo más relevante, responsable y elástico”, la segunda es la nigeriana y doctora Ngozi Okonjo Iweala ex presidenta de la Junta de la Alianza Mundial para el Fomento de la Vacunación y la Inmunización (GAVI) con el aval del controvertido director de la OMS Tedros Adhanom. En ese tiempo 20 millones de niños del mundo 1 de cada 10 no recibieron en 2018 vacunas contra el sarampión, difteria y tétanos cuando la propia OMS indica que se requiere de una cobertura del 95% a escala mundial para garantizar su contención. Los 164 miembros de la OMC tendrán que acordar el 27 de octubre si Yoo Myung-hee es la ganadora.