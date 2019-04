Así lo dice La Mont | CATEM: ¡Obreros uníos!

Renovación: Con la postulación al Senado del líder sindical Pedro Haces Barba (PHB), Morena envió una señal de cambio en las organizaciones obreras que desde los 80’, bajo el gobierno del priista MMH, así lo asimilaron cuando el secretario del Trabajo, Arsenio Farell Cubillas, emplazó a la CROC a asumir un lugar similar a la CTM de Fidel Velázquez. Bajo conocimiento que el propietario de su escaño, Germán Martínez Cázares asumiría el 1 diciembre el IMSS, Haces Barba lo aceptó.

MÍ Causa: En 1999, PHB creó el Sindicato Nacional de Trabajadores de Seguridad Privada, Vigilancia, Traslado de Valores y Manufacturas de Seguridad a cuyos directivos encomendó detener la “la esclavitud e incertidumbre de su personal”, un término acuñado por el extinto líder del SUTERM y relevo de Fidel Velázquez, “La Güera” Leonardo Rodríguez. La expansión de su CATEM ¿relevo de CTM? partió en Puebla donde recibió el respaldo del exgobernador- senador, Rafael Moreno Valle.

Por CTM: El liderazgo del secretario de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem) subió su nivel al tomarle protesta en Edomex a Jorge Neyra García, hijo del cetemista Armando Neyra Chávez, lo cual coincidió con el anuncio del convenio 98 de la OIT que garantiza que ningún trabajador será cesado por su filiación partidista.

Democracia: En Tampico, tierra del desaparecido líder del STPRM, Joaquín Hernández, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció por una nueva ley para garantizar la democracia sindical "no contaremos con dirigentes sindicales solapados por un gobierno pues estos serán electos vía democrática por voto libre y secreto".

Posición: “No hay nada que angustie más a un padre o madre de familia que no saber se llevará comida a la mesa de sus hijos por la falta de empleo como nada más nocivo que no alcance para pagar las medicinas de una enfermedad grave”, precisó PHB para quien igualmente es inaceptable que cientos de profesionistas se dediquen a actividades muy diferentes a aquellas que eligieron. Por ello, la importancia de contar con el Convenio 122 sobre Política y Empleo productivo que desplegará una nueva política laboral que dejará beneficios integrales a todos no así a una caterva”, concluyó el sucesor de Fidel Velázquez y Leonardo Rodríguez de la extinta CTM.

México y Netanyahu: La relección del premier conservador de Israel Benjamín Netanyahu favorecerá a la agenda bilateral con Méxic,o pues existe un tratado de libre comercio impulsado por la mayoría conservadora al interior del Knesset, quien es el parlamento del estado judío…

Batres: Logró con apertura y destreza que la oposición en el Senado accediera a la primera lectura de la Estrategia Nacional de Seguridad que permitirá acelerar su implementación.