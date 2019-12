Así lo dice La Mont | Cayó García Luna

Juicio a El Chapo: El pasado 16 de enero Joaquín Guzmán Loera no solo aseguró que el ex presidente Enrique Peña Nieto (EPN) recibió un soborno de 100 millones de parte del líder del Cártel de Sinaloa si no que esa corrupción alcanzó al secretario de Seguridad Pública de su antecesor Felipe Calderón, como fue el caso de Genaro García Luna (GGL).

Rezago: La negativa de las víctimas a denunciar los crímenes en México alcanzó, durante los sexenios de Calderón y Peña Nieto cifras desproporcionadas, 25 millones de personas mayores de 18 años fueran víctimas de delitos y 78% no se sintió en posibilidad de enfrentarlos.

EPIC/GGL: Según El Centro de Inteligencia de El Paso, Texas tres de los socios de GGL son ex policías de Centro y Sudamérica posiblemente vinculados a organizaciones del crimen organizado como el ex agente de la CIA, José Rodríguez a quien se relaciona con otras agencias de Centroamericanas y de participar en interrogatorios a terroristas islámicos en las cárceles Abu Ghraib y Guantánamo. Otro asociado sería José Weinberg quien representó a la empresa israelí Teletron acusada de espionaje.

Residente de Miami: En aquella ciudad las reuniones con ex policías colombianos, paraguayos, argentinos y chilenos se realizaron en el restaurante Oggi Caffe que en las próximas horas podría ser incautado por el Departamento del Tesoro pues en ese lugar se dieron cita ex funcionarios de Seguridad Pública de México presumiblemente vinculados con el Cártel Jalisco Nueva Generación. A través de GGL se urdió el sistema Octopus operado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Socios: Resaltan integrantes de la Policía Nacional de Colombia, CIA, DEA y el más peligroso, el operador de Octopus. Tres agentes de esas corporaciones fueron investigados por EPIC al ser mencionados en la declaración de Jesús “El Rey” Zambada. Un integrante de la Comisión de Seguridad Pública en la Cámara de Diputados no descartó que el percance aéreo en el que murió el ex subprocurador de Investigación en Delincuencia Organizada (SIEDO) José Luis Santiago Vasconcelos fuera maquinado desde la Secretaría de Seguridad Pública.

¿Qué sigue?: El 18 de enero del 2008 fueron detenidos integrantes del Cártel de Sinaloa acusados de presuntamente planear el asesinato de JLSV. Otra víctima bajo privación de libertad, fue el ex titular de la SIEDO, Noé Ramírez Mandujano (NRM) en una acción orquestada por GGL según versión del testigo protegido “Jennifer” que también involucró a su secretaria particular Beatriz Elena Veramendi. Con la detención de GGL todas las empresas de seguridad vinculadas al ex mancebo de la DFS deben cancelar operaciones públicas pues, como fue el caso de las sancionadas por espionaje político en Campeche, amenazan la seguridad nacional.