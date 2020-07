Ebrard a Suárez: La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México fue ocupada por candidatos y precandidatos presidenciales del PRI como Enrique Jackson quien perdió ante Arturo Montiel la postulación por parte del Tucom y el canciller Marcelo Ebrard que llegó a ese encargo a invitación de Manuel Camacho el cual lo nombró director de Gobierno. Esa área es responsable de las relaciones con órganos y poderes públicos locales y federales, reinserción social y regional a través de sus subsecretarías como la que ocupó Leonel Godoy bajo las órdenes de Rosario Robles cuando Cuauhtémoc Cárdenas fue el jefe de Gobierno.

Con MAM: En la administración de Miguel Ángel Mancera transitaron tres secretarios Patricia Mercado, Héctor Serrano quien repitió en ese encargo que antes ocupó con Marcelo Ebrard. José Ramón Amieva que repitió en esa responsabilidad y en 2015 desde PRD, ahora rival de Morena en las intermedias 2015. Del 2012-2015, Serrano fue el principal operador de Miguel Ángel Mancera con la misión de alinear al PRD de los chuchos, al jefe de Gobierno y responsable de la campaña negra de la Línea 12 del Metro.

Grupo Serrano: Armó un grupo Vanguardia Progresista el cual lanzó una campaña contra el presidente AMLO y Ebrard encabezada por los alcaldes, Leonel Luna y el chileno Mauricio Toledo quienes no pudieron detener en 2015 la victoria de Morena en cinco alcaldías y 20 curules ante la Asamblea Legislativa lo cual llevó a la dimisión de Serrano como una exigencia del líder de Morena en CDMX, Martí Batres. También falló al alcalde de Cuauhtémoc, Ricardo Monreal a quien ofreció un pacto de no agresión que no cumplió.

Despedida: El 5 de julio en nombre de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum su secretaria de Gobierno, Rosa Isela Rodríguez comenzó el adiós con la presentación de la nueva apertura del primer cuadro de la ciudad y los acuerdos con el comercio establecido, empresarios, comerciantes, vecinos y gobierno citadino con la participación de la autoridad del Centro Histórico. Informó que de los 1 mil 68 establecimientos se detectaron 158 esenciales y 14 por ciento de los verificados realizaron la apertura de sus espacios y 18 clasificados como no esenciales. Su sucesor es el secretario de Cultura y ex diputado ante la ALDF y comentarista de ABC-Radio, Alfonso Suárez del Real.

Diagnóstico: La nueva titular de puertos sabe que estos son los de Cabotaje que atienden a embarcaciones y bienes de navegación mientras los de Altura a las embarcaciones y bienes de navegación donde están prendidos los focos rojos de la corrupción. Según la Universidad Marítima de Suecia el crimen organizado concentra sus actividades en ochos grandes puertos entre ellos Veracruz y Manzanillo.