Así lo dice La Mont | CFE, AMLO y Bartlett

Por Federico Lamont

No privatización: El 13 noviembre 2003 el jefe de Gobierno de CDMX, AMLO fue informado sobre la aparición de un Frente Antiprivatizador de la CFE surgido en Oaxaca que en un mismo foro, sumó al presidente de la Comisión Energía del Senado Manuel Bartlett Díaz y al ex candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas con senadores perredistas y priistas.

Una década después: El jueves 12 de febrero 2014 como integrante de la Comisión de Energía del Senado Bartlett presentó un punto de acuerdo que requirió a la ex PGR realizar una investigación por traición a la Patria presentada por AMLO y otros ciudadanos contra el ex presidente Enrique Peña Nieto por la reforma constitucional en materia energética "Que beneficiará a las multinacionales de energía, en detrimento de nuestra soberanía política y económica solo para garantizarles, y a Estados Unidos, su seguridad energética.

Respuesta: La bancada priista envió al presidente de la Comisión Energía, David Penchyna para responder a Manuel Bartlett "Se cederá la explotación de un espacio de la nación en la exploración y producción de petróleo que solo realizaba Pemex, pero México no es una isla y para muestra Brasil está abierto a la participación del sector privado. Era inevitable tomar decisiones, asumimos la responsabilidad".

MBD y CCS: En el Foro Oaxaca-2003 el actual director de la CFE y Cuauhtémoc Cárdenas coincidieron "Con la reforma energética nuestros recursos naturales estratégicos del subsuelo y bloques de territorio nacional se entregarán al extranjero en perjuicio de la nación y su soberanía, lo cual es un hecho constitutivo de traición a la Patria".

Tipifica: El segundo párrafo del Artículo 108 constitucional establece que el presidente de la República durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la Patria y delitos graves del orden común lo cual implica la pena de prisión de 5 a 40 años y una multa hasta por 50 mil pesos a cualquier mexicano no solo el presidente que cometa traición a la Patria. Con su reforma eléctrica y la acusación del 12 de noviembre de la Fiscalía General de la República en contra de Peña Nieto "Jugó un papel central en el caso de Odebrecht" y lo acusó de delitos de cohecho, traición a la Patria y delito electoral. El ex mandatario mexiquense sumó dos denuncias que lo convirtieron en la antítesis de su paisano y también ex mandatario Adolfo López Mateos quien en 1960 nacionalizó la industria eléctrica.

Claroscuros: La Auditoría Superior de Puebla presentó demandas ante la Fiscalía General Estatal en contra de ex funcionarios de los gobiernos de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali por desvío de recursos que alcanzan los 544 millones de pesos, lo cual incidirá en el mal llamado repunte albiazul poblano.