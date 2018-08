Así lo dice La Mont | CFE JLP Y MBD

Sus tiempos: Los presidentes, Luis Echeverría y electo AMLO nombraron a políticos al frente de la paraestatal para resolver la Cláusula 37 del Contrato Colectivo (CC) que plantea “para trabajar al servicio de la CFE en las labores que constituyen la materia de trabajo de este contrato, es indispensable ser miembro activo del SUTERM”:

Innegociables: En su momento SUTERM aceptó que un 20% de la plantilla fuera de empleados de confianza mientras el extinto SME, solo 2%. La diferencia fue la Cláusula 37 que obligó a directores desde JLP a MBD a respetar la compensación por fidelidad. Lo anterior no significa ceder a los intereses del octogenario líder Víctor Fuentes del Villar, quien deberá flexibilizar las atribuciones de servicio de energía eléctrica en todo el país.

Alternativa: Frente a la caída de precios de petróleo, el Banco Mundial apuntó que es la mejor oportunidad de México para profundizar en las reformas estructurales que llevaría al nuevo gobierno alternativo a reformar los impuestos en energía y subsidios de combustibles. Manuel Bartlett conoce y no se contrapone a que la reforma energética se fundamente en la inversión privada.

Origen: En 2013 el presidente EPN publicó un Decreto que modificó la Constitución en materia de energía con lo cual inició la reforma estructural en los artículos 25, 27 y 28; que serán revisadas con lupa por el mandatario electo AMLO y MBD, principalmente en el rubro de reducción de las áreas estratégicas exclusivas del Estado que las limita solo a la exploración y extracción de hidrocarburos, sistema de transmisión y distribución de electricidad, pero liberadas a las fuerzas del mercado, las actividades productivas de transformación industrial ¿Dilema de la nueva transición energética?

Más Gro: ¿Quién fue el militante perredista morena que filtró la información de que entre la terna de aspirantes Morena Gro 2022, el ex dirigente estatal y Coordinador del Gobierno AMLO, Pablo Amílcar Sandoval no logró acreditar la validez de la licenciatura en Economía? El martes se reunió con dos líderes del PRI y PANAL y sentenció “ahora nadie obstaculizara mi arribo a Casa Guerrero, “Chilpancingo”…Aclaración: MC rechazó la versión que su ex edil Luis Walton fuera parte del hoyo financiero que enfrenta Acapulco “pues sí dejó 500 millones de pesos a su sucesor” precisó el ex diputado local por Acapulco…CNC: Inicia hoy el proceso para elegir a su próximo dirigente, cuyo ganador se conocerá el próximo día 20, perfilándose como favorito Ismael Hernández Deras quien pasaría de encargado de despacho a presidente de esa organización…SMSEM: Durante las vacaciones escolares más de 5 mil maestros participan en la Segunda Jornada Estatal de Capacitación y Actualización organizados por la dirigencia sindical.