Así lo dice La Mont | Che Guevara y EHF

Rectoría: El ex rector y secretario de Salud, José Narro Robles planteó “porque la ley debe cumplirse” debemos recuperar el Auditorio Che Guevara, el más grande de CU –públicamente Justo Sierra- de la Facultad de Filosofía y Letras, que durante una década ha estado a resguardo de “colectivos de activistas” quienes después de la huelga más extensa de la institución decidieron bautizarlo en un espacio “autónomo” y ¿serían los mismos que agredieron a estudiantes del CCH?

Epicentro: Inadmisible que el escenario de la Orquesta Filarmónica UNAM, los debates políticos, asambleas estudiantiles y recinto para la vida académica, política y cultural sea administrado por “colectivos” que lo convirtieron en catacumbas donde gente con acento sudamericano mantiene, con la anuencia de autoridades, un gobierno alternativo pese ser una de las tres instituciones académicas más importantes de América Latina.

Sí no puede: La actual coyuntura ofrece al rector Enrique Graue restaurar la legalidad con el desalojo del Justo Sierra de los “colectivos” que tomaron el sitial de grandes conferencistas como Pablo González Casanova, Octavio Paz y Neruda de lo contrario sobre la Rectoría recaerá la responsabilidad de no ser más evaluada en 37 materias.

¡Ser, o no!: Tal vez las 30 escuelas que se sumaron al paro de 48 horas; Química, Medicina, Contaduría y Administración, Arte y Diseño Arquitectura, Psicología y Ciencias como las que concluyen hoy Filosofía y Letras, CPYS vs la agresión a estudiantes por parte de los “colectivos” exijan al Rector Enrique Graue sortear el segundo desafío de su gestión después del presupuestal; encontrar la estrategia que lleve a la liberación del Auditorio Che Guevara que inició operaciones 1948 y fue declarado recinto de la humanidad por UNESC0, de no ser así aplicaría la máxima de Alejandro Martí “Sí no pueden ¡renuncien!”.

Y Geño: Pese que SRE notificó al ex gobernador Eugenio Hernández Flores, que concedió a Estados Unidos su extradición para ser procesado ante la Corte Federal del Distrito Sur de Texas por asociación delictuosa para lavar dinero, un controvertido amparo por uno de los procesos que le siguen en su entidad evitó ese desenlace. El condado texano estableció que Eugenio Hernández, su cuñado Óscar Gómez y el magnate Guillermo Flores Cordero crearon empresas fantasmas para lavar dinero en el Valle de Texas a través del Inter National Bank y Lone Star Bank of Comerse, preferidos por su antecesor. Según EPIC, el ex mandatario estatal recibió en su sexenio un soborno de 800 mil dólares mensuales por parte del grupo criminal Los Zetas, a cambio de información sobre operativos militares que involucró a personal de Gobierno.