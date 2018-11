Así lo dice La Mont | Chihuahua 2021 CPC

En Tabasco: Cuando el candidato coalición por el Bien de Todos, AMLO, visitó en esa condición su entidad, el crimen organizado desacreditó al estado y se integró a la agenda de gobierno sin que las políticas públicas de Vicente Fox lo controlarán. El problema creció 2000-2012- 2018 a través de redes de corrupción promovidas por los vínculos entre autoridades de los tres niveles, asociados con sicarios e infiltración en las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y PGR.

Signo: Según el viable gobernador Chihuahua 2021 y presidente de la bicameral Cruz Pérez Cuéllar (CPC) las tipologías de la violencia en su entidad y el país, son un mayor profesionalismo de los brazos armados de los cárteles, intimidación a través de la tortura y decapitaciones, armamento sofisticado capaz de responder a las fuerzas armadas, ataque a oficiales de policía de los tres niveles, plagio y asesinato de inocentes producto del fuego cruzado entre grupos criminales o con las fuerzas armadas.

Aval: Ante el caos, en 2011 surge la primera mención a México como Estado fallido. El senador CPC reconoció la propuesta de AMLO de cambiar las políticas de seguridad contra el crimen organizado no sólo con una Guardia Nacional sino despenalizar las drogas a través de la regulación de la industria del opio para uso médico y “todo lo que sea para restablecer la paz”. Retomó el tema de seguridad pública o nacional, a partir de lo que CPC sostiene “su finiquito por la SCJN partió que la primera es considerada materia policial y seguridad nacional determina su magnitud por lo que con la despenalización de las drogas descenderían los homicidios relacionados con la alta demanda del mercado EU”.

¿Amnistía?: Contra pronóstico y “gracias a AMLO derroté en la contienda 1 julio al exgobernador José Reyes Baeza y al exlíder del PAN Gustavo Madero con quien mediré fuerzas o tal vez la edil citadina Marú Campos” expuso CRP, para quien la idea de otorgar una amnistía solo incluye a jóvenes vulnerables y criminales de bajo perfil que realizaron la labor sucia para los grupos del crimen organizado debido a la falta de alternativas.

No soy Roggio: El exsubsecretario de Seguridad, Gabriel Regino estimó que las acusaciones de Jesús Zambada en juicio de The Shorty Chapo se registraron en dos planos, procesal bajo tergiversación impulsada en contra de México y la persuasión al jurado para culpar a The Shorty por asociación para importar, fabricar y distribuir cocaína, heroína, mariguana y metanfetaminas, integrante de una organización criminal, uso de armas de fuego con fines criminales y lavado de dinero”… Alto al Secuestro: Su presidenta, Isabel Miranda de Wallace informó que el sexenio 2012-2018 cerró con 12 mil plagios de los cuales 16% fue con incidencia mortal.