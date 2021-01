Así lo dice La Mont | Chihuahua 2021 y 2024

Retrospectiva: Al concluir en 2010 el segundo gobierno de continuidad tricolor del gobernador José Reyes Baeza (JRB), el CEN del PAN pensó que el senador Gustavo Madero Muñoz (GMM) debería ser su candidato no así el edil citadino Carlos Borruel Baquera (CBB) quien en una contienda inédita derrotó por 387 votos al priista y carta en la sucesión Alejandro Cano Ricaud.

Abrió Duarte: "Esa dolorosa derrota", dijo a OEM JRB en la visita que realizó al City Hall de Los Ángeles donde confirió la ‘Presea Migrante Solidario’ a Antonio Villaraigosa, cambió rotundamente la historia del ‘Estado Grande’ con la postulación del cenecista y presidente de la Cámara de Diputados César Duarte quien cobijado por Beatriz Paredes y Jesús Murillo Karam gobernó inmerso en una crisis de inseguridad que llevó a la intervención de las fuerzas federales y solo durante el primer trienio retoma, a través de Carlos Salas "El Fiscal de Dios", el orden.

Ahora Corral: En dos ocasiones Javier Corral buscó Chihuahua 2004 perdió antes JRB y 2016 derrotó al edil juarense Enrique Serrano y aseguró "llevaré a Duarte a prisión" y al cuarto año del quinquenio fue detenido su antecesor y no será extraditado hasta que la jueza Lauren F Lois se pronuncie por escrito ya que la acreditación de la causa probable es uno de los requisitos fijados para el tratado internacional en materia de extradición que podría consumarse en 60 días en plena campaña electoral que enfrentará a la ex edil citadina Maru Campos vs el tercer Delegado Federal en resultar nominado, Juan Carlos Loera.

¿Caballero Corral? Según la información del colega Fernando Reyes de El Heraldo Chihuahua "el martes 1 de diciembre la presidenta municipal María Eugenia Campos y el secretario del Ayuntamiento César Jáuregui Moreno recibieron entre 2014 y 2015 más de 10 millones de pesos por parte del ex gobernador César Horacio D.J. "procedentes de su nómina secreta quienes dirigían al grupo parlamentario del PAN en el Congreso del Estado.

Batopilas: Para Acción Nacional la elección de Chihuahua es un asunto de seguridad nacional pues en esta localidad nació su precursor Manuel Gómez Morín como el ex candidato presidencial y edil capitalino Luis H Álvarez. Al no retener en 1999 la gubernatura con quien no era su candidato el edil juarense Ramón Galindo, el tutor político del actual gobernador Francisco Barrio no solo perdió la entidad sino un año después la candidatura presidencial ante Vicente Fox Quesada. ¿Reeditará el mismo capítulo el también fronterizo JCJ?