Vacunas y poder: "Cuando el casi ex presidente Donald Trump y el premier británico Boris Johnson anunciaron avances en una vacuna vs Covid-19 anticiparon un nuevo término en las relaciones internacionales ‘Soberanía Vacunal’, a través del cual las naciones industrializadas decidirán quién vivirá y quiénes no, de entre los 7 mil 200 millones de habitantes residentes en 194 países del mundo, afirmó la diputada del partido Justicialista (PRO) de Mendoza, Argentina, Hebe Casado.

Igual desaparecidos: Después a manera de crítica por el manejo irresponsable de la Secretaría de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti quien confirmó 30 mil muertos, que en realidad sería el doble, comparó esa cifra con los tiempos de la dictadura que desapareció el mismo número o más durante la guerra sucia de los setenta y ochenta “Como en esa época, durante 2020 se nos canceló libre circulación, educación y salud".

¿Qué sigue? El doctor Luis Enrique Nava incitador de la vacuna para subir el sistema inmune estimó que frente a la decisión quien vive o no ‘Soberanía Vacunal’, que reflejan una forma de excepcionalidad de estadounidenses y británicos, alcanzó eco en la Universidad de Oxford la cual priorizó el acceso a los ciudadanos de ambos países por sus inversiones sustanciosas “Lo mejor sería abrir la puerta a nuestra ciencia".

Dominio: Esa forma de soberanía refleja que la vacuna es una instrumento de poder desarrollado para ejercer un control del (Nuevo Orden Farmacéutico Internacional, NOFI) a través del cual Estados Unidos y Gran Bretaña buscarán revertir el poderío chino que durante la primera y segunda oleada de Covid en Europa entregó, vía Jack Ma fundador de la plataforma Alibaba equivalente oriental de Amazon, 2 millones de mascarillas, protectores de uso médico y respiradores como parte de una razonada estrategia de Beijing destinada a mejorar su imagen ante comunidad internacional ante la tensión creada por los 70 años de ocupación del Tíbet cuando el 17 octubre 1950 las tropas enviadas por Mao Zedong tomaron la ciudad fronteriza de Chamdo y presionaron a su líder el Dalai Lama a firmar el acuerdo de 17 puntos que consumó la anexión. Lo mismo en Xinjiang una de las cinco regiones de RPCH donde los musulmanes locales afirman "No someterán designios de Xi Jinping" con la etnia uigur minoría entre las 55 existentes que representan el 9% de la población y la República de China en Taiwán cuya presidenta fue reconocida en esa condición por Donald Trump y su secretario de Estado, Mike Pompeo…Cofepris: Cuya función pareciera negar registro o autorización sanitaria al trabajo de los peticionarios y salud de los mexicanos. Si no fuera eso, México ya contaría con su propia vacuna y evitaría su dependencia a la ‘Soberanía de Vacunal’ del NOFI.