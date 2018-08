Así lo dice La Mont | Chuayffet y Moctezuma SEP

Educación e impeachment: La derogación de la Reforma Educativa es una victoria de la CNTE que insistió en ello todo el sexenio de EPN y posterior ¿liquidación del SNTE? La respuesta se encuentra en el sillón que ocupará el autor del Plan de Once Años vs Analfabetismo y la federalización del magisterio José Vasconcelos que desde 1 de diciembre ocupará el ex oficial mayor de SEP como fue Gustavo Díaz Ordaz; Esteban Moctezuma Barragán.

Democracia: Asiste la razón a la líder real del SNTE Elba Esther Gordillo al afirmar “me traicionaron” pues como ella, su antecesor Othón Salazar representante de la sección IX DF enfrentó la turbulencia sindical 1956-1958 urdida por Ruiz Cortines. Moctezuma asumirá una SEP desde la cual uno de sus antecesores ECH mismo que en junio 1995, lo sucedió en Gobernación y construyó la reforma estructural de educación como modificación del Artículo Tercero, La ley General de Educación, INEE y ley del Servicio Profesional Docente para así “garantizar una educación de calidad en todos los niveles obligatorios como derecho inalienable de todos los niños del país”.

EMB: Encarnará al heredero de la mejor tradición educativa José Vasconcelos quien no eludirá la responsabilidad de estar a la cabeza de la educación de los mexicanos quienes ambicionan la identidad y mejor comunicación con “una lengua de la historia” el castellano como lo describieran Octavio Paz, Justo Sierra y Jesús Reyes Heroles, este último “en proceso para construir una patria”.

Seré Coordinador: El diputado por Guanajuato Juan Romero Hicks alzó la mano para encabezar al grupo parlamentario albiazul ante el LXIV recinto de San Lázaro y condenó las acciones “populistas detrás de la derogación de la Reforma Educativa”.

Joya de la Corona: Así explicó el senador electo Marko Cortés la “victoria albiazul” en Monterrey y Guadalupe que definirán la elección de gobernador 2021. Lamentó la triste alianza entre un “PRIbronco” que se reflejó en la decisión de “controvertidos magistrados del TEE que buscan favorecer al PRI al revertir el resultado de la elección y con ello crear un ambiente propicio para que en Puebla suceda lo mismo”… ¿Qué es Santa Fe?: Sus precursores durante la regencia de Carlos Hank, Roque Gonzáles y Raúl Martínez recordaron que su costo fue de 200,000 pesos y proyectó a CDMX en el proceso de emprendimiento. Este jueves presentan el libro Santa Fe una Mirada hacia el Futuro en el INAP de Carlos Reta un complejo que cuenta con 150 edificios y disputan las alcaldías de Álvaro Obregón y Cuajimalpa…SMSEM: Reconoce, ante el regreso a clases de millones de alumnos, la vocación, calidad profesional y compromiso de sus agremiados quienes, aun en su periodo vacacional, continúan su formación.