Así lo dice La Mont | CJG, FG, MV ANJ

Es CJG: Así fue evaluado el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González (CJG) por tres de los siete similares asistentes a su II informe “limpiar la casa cuesta, desgasta pero deja resultados perennes”. En Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca declaró; respecto a sus antecesores Tomás Yarrington y Eugenio Hernández son requeridos por Estados Unidos por connivencia delictiva zeta, “es innovador porque revierte diferencias entre Norte y Sur”. En Chiapas, Manuel Velasco Coello, respondió a la pregunta ¿eres el nuevo Beltrones del Congreso? “solo me comprometí a gobernar Chiapas hasta el 8 diciembre 2018” con lo cual se corroboró el voto de 37 diputados ante su LXVI legislatura.

Aval: Velasco Coello reconoció la “tenacidad a CJG, pues también heredé el caos en la V Grijalva por Andrés Granier quien continúa en prisión por inmenso saqueo”. Por su parte, Arturo Núñez y el financiero CONAGO Querétaro, Francisco Domínguez Servién cuyo turno es el 30 septiembre no quedó atrás en legado de corrupción “la reingeniería y austeridad son clave para salir adelante”. Pese al limitado apoyo federal vs el sargazo que desde el 2015 llegó del mar, próximo al Triangulo de Bermudas para lo cual se contó con un fondo desviado a elecciones, CJG optó por la coordinación municipal.

Objetivo: Con recursos del cobro Zofemat se instalaron las barreras “sargaceras” encargadas de recoger las toneladas del alga que llega a playas en siete municipios. Un mal que afecta por igual a Punta Cana, Miami y otros destinos turísticos, pero que “nuestro rivales aprovechan para descalificarnos”, dijo CJG. Otro mal es la inseguridad que CJG enfrenta con cámaras de vigilancia para C5 con el objetivo de ofrecer un clima de estabilidad a las inversiones italianas y españolas y u certidumbre jurídica con respecto a la tenencia de la tierra en regiones como Mahahual, Bacalar y Xcalack

Equidad: Mientras el gobernador Carlos Joaquín González, insistía “Aunque somos un estado rico en desarrollo, mientras los índices no se reflejen en los bolsillos de la gente con mejores oportunidades, no cumplimos nuestro trabajo, su similar en Durango, Jorge Rosas Aispuro recordó que en su informe en Gómez Palacio al que asistió acompañado de su esposa Elvira Barrantes y donde la sociedad lagunense, le reconoce que una de las regiones más violentas del país, se transformó en ejemplo de paz.

¿Otro Veytia?: La primera extradición, si no detención similar al nayarita Edgar Veytia, al cruzar territorio EU será de un ex Fiscal occidental vinculado por el EPIC con el operador financiero del CJNG, Kurt Schmid. Ese servidor junto con el nayarita Edgar Veytia recibieron en el Hotel Hilton, Vallarta a un ex PGR y se atribuyen cuentas en Panamá.