Definición: El 23 de marzo de 1991 el presidente del CEN del PRI, Luis Donaldo Colosio (LDC) y el subsecretario de Gobernación, Manlio Fabio Beltrones suscribieron el acuerdo de La Alameda a través del cual LDC retiró su aspiración de gobernar Sonora por lo cual dejó libre la ruta al Palacio de Gobierno de Hermosillo a quien después se convirtió en un efímero líder y sepulturero del tricolor 2016.

Versiones: El 23 de marzo pero de 1994 el diputado y precandidato al gobierno neoleonés Luis Donald Colosio Riojas (LDCR) tenía 8 años y su hermana Mariana uno y medio. Al morir su madre Diana Laura fueron trasladados a la Sultana del Norte donde fueron criados por sus tíos maternos Hilda Riojas y Fernando Cantú, tiempo en el cual el posterior abogado del Tec, LDCR construyó su proyecto político que de consumarse lo llevaría a suceder al primer gobernador independiente de la entidad Jaime Rodríguez Calderón, quien según LDCR "nunca debió solicitar licencia para contender por la presidencia de la República".

American Idol: En 2007 LDCR se retiró del programa de Televisión Latin American Idol para dedicarse a la política pero a distancia del partido de su padre "el PRI mantiene una afrenta a mi padre" ¿A qué atribuye que la Fiscalía General de la República acusará de traidor a la patria y jefe criminal al ex presidente Enrique Peña, correligionario de su extinto padre LDC? "Cierto fue un gobierno rapaz y de vivir mi padre volvería a morir de tristeza" ¿Qué espera de las viudas de Colosio que emplearon el apellido de su padre para su beneficio? "desde los 9 años cuando quedé huérfano emplearon su nombre para abrirse puertas".

MC: Su oportunidad llegó con el nuevo milenio cuando el líder de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado captó a un grupo de jóvenes que "en algún tiempo serán presidentes de México" avizoró el ex embajador en Italia y dos veces senador de la República. Antes de participar por la nominación de MC donde enfrentará al senador Samuel García, LDCM recordó "el apellido y nombre de mi padre me pertenecen y regresaré mejor que cuando me lo entregaron ¿candidato presidencial 2024?

