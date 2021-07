Así lo dice La Mont | Colosio y Durazo

Colosio Gobernador: El presidente del PRI Luis Donaldo Colosio (LDC) pensó en gobernar Sonora desde su campaña por el senado cuyo compañero de fórmula fue el ex secretario de Gobierno de Sonora Manlio Fabio Beltrones. En la campaña de 1988, LDC contó con la cercanía del candidato presidencial Carlos Salinas condición que lo adelantó en la sucesión de Rodolfo Félix Valdés que abandonó cuando del tricolor pasó a la Sedesol.

Alternancia Sonora: Ese capítulo lo conoció el particular de LDC y actual gobernador electo Alfonso Durazo (AD) quien desde la Secretaría Particular de Presidencia no ocultó su interés por gobernar la entidad del precursor del PNR y oriundo de Guaymas, Plutarco Elías Calles y llevar como ejemplo en su futuro gobierno al doctor Samuel Ocaña García (SOG) "Administró la entidad en la honrosa medianía" apuntó AD. En 1980 SOG dejó en el camino al amigo del presidente José López Portillo, el líder ganadero Salomón Faz Sánchez confrontado con Francisco Vizcaíno Murray.

Sin guaruras: "Todos los gobernadores de Sonora deben vivir como SOG quien a sus 85 años reside sin escoltas" apuntó AD. Según la Secretaría de Marina, recibirá una entidad que tiene en Cajeme al cuarto municipio más peligroso del país. Para revertir la espiral delincuencia que heredará de la priista Claudia Pavlovich (CP) nombró como secretario de Seguridad Pública al maestro en Administración Militar Gilberto Landeros.

Sonora: Es la violenta zona de guerra entre cárteles. Hasta diciembre 2020, se registraron 12 grupos delictivos como el cártel de los Beltrán Leyva, Sinaloa, Pacífico, Jalisco Nueva Generación, Cártel Meza Flores, La Línea, Los Jaguares, Mazatlecos, Poderosa Nueva Línea como el brazo armado de Sinaloa los Memos y Los Salazar como Caborca, encabezado por Caro Quintero.

Blanco: Un ejemplo de la narcoregionalización fue la ejecución de ‘El H’, Edgar Alonso Villegas jefe de ‘Los Salazar’, en una clínica de Hermosillo como ajuste de cuentas por el previo asesinato de un miembro de ‘La Línea’ brazo armado del Cártel de Juárez.

Transición: El 29 de junio AD presentó a los 21 colaboradores con quienes, según la Universidad de Sonora, buscará revertir una deuda que entre las administraciones del panista Guillermo Padrés y sucesor CP se incrementó en 15 mil 152 millones de pesos al pasar de 14 mil en 2011 a 29 mil en 2019.

Prioridades: CP privilegió la deuda pública para destinarla al gasto corriente, AD nombró como coordinador de Gobierno a Omar del Valle Colosio, tío del presidente de Monterrey Luis Donaldo Colosio y a Guillermo Lagarda en Hacienda. Ambos recibirán una administración inmersa en crisis de liquidez y bancarrota de las finanzas públicas como apuntó el presidente Observatorio Ciudadano de Carlos Palafox.