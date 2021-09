Así lo dice La Mont | Comisión Ejecutiva PT

Anaya pragmático: La lucha de la izquierda política y parlamentaria en México tiene como referente a la Política Popular promovida al calor del movimiento estudiantil desde la escuela de Economía de la UNAM por Adolfo Orive quien junto con el líder histórico del PT Alberto Anaya plantearon que el activismo estudiantil y social debían integrarse a las masas dentro del proyecto “Hacia una Política Popular” para abandonar los cauces institucionales y realizar una política de masas.

Autonomía: A través de la generación de formas organizativas con elementos de democracia directa en la Asamblea y Congreso de la Unión; Adolfo Orive, Alberto Anaya, Heberto Castillo, Arnoldo Martínez apelaron a la movilización de los colonos, campesinos y estudiantes como un medio de solución a las crisis económica cíclicas de 1976, 1982, 1987 y 1994 con sus respectivas devaluaciones. El punto de partida de Anaya era fusionar activistas con el pueblo y como resultado de esa convivencia, politizar al ciudadano para resolver sus necesidades.

Integración: A la iniciativa de llevar Política Popular a la UNAM, se sumó el grupo de brigadistas del Comité de Lucha de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica (ESIME) del IPN vía Anaya y el estudiante de economía Jorge Alfonso Calderón quienes impartieron un curso de marxismo dentro del círculo de estudios formado por ESIME para comprender la situación política nacional que llevó al 2 de octubre y el halconazo del 10 de junio 1971.

Movilidad urbana: Con esa experiencia ESIME, en ocasiones en rivalidad con Partido Comunista de México (PCM) y otros grupos maoístas llevaron a Anaya a trabajar en las colonias populares de CDMX y zonas rurales de su periferia y después a trasladarse a Durango y Monterrey. En ese contexto el candidato de la alianza Juntos Haremos Historia Durango será el coordinador parlamentario del PT Alejandro González Yáñez con quien Política Popular contaría además de San Luis Potosí en alianza con el PVEM, con su segundo gobernador.

Revolución Social: Aunque esta no prosperó en los términos originales de Orive, Anaya y Jorge Calderón ante la negativa de las organizaciones del campo de sumarse a la gesta social el propio Anaya, recordó en una entrevista “Nos dimos cuenta que no, que la pobreza no necesariamente determinaba el deseo de la gente al cambio”. Así se comprende la sesión de la Comisión Ejecutiva Nacional del PT en la que por unanimidad votó el nombramiento de González Yáñez como coordinador e inminente candidato a Durango como el hecho que en la LXIV Recinto de San Lázaro contarán con 61 diputados y a la fecha 8 senadores. Su agenda: revisión de Fobaproa, IPAB, renegociación de la deuda externa e interna, reforma laboral progresiva y fin a la evasión y elusión fiscal.