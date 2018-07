Así lo dice La Mont | CONAGO-AMLO-MAYL

Nepotismo: AMLO fue categórico en su antepenúltima visita a Pánuco, Veracruz como candidato de Juntos Haremos Historia “se trata de nepotismo que MAYM sea candidato a la gubernatura, cuando su padre MAYL ocupa ese encargo”. Ese día tres medios nacionales ubicaron a MAYM con 4 puntos de ventaja sobre el correligionario AMLO, Cuitláhuac García, quien en la Cámara de Diputados antes de trasladarse a TAPO para abordar su ADO, al concluir el último período ordinario consignó, “empresarios en Polanco me mostraron una encuesta que ya me ve como inquilino del Palacio de Enríquez, no Yunes”.

Aserto: “Nunca en la historia de México un gobernador le dejó la gubernatura a un hijo, permitirán eso, y sí así fuera sería una ignominia nada de nepotismo no vivimos en una monarquía, es una República y los cargos no se heredan”. No conforme AMLO quien superó en Veracruz a Felipe Calderón en la disputa presidencial 2006 acusó a MAYL de ocupar el dinero del presupuesto para comprar votos a favor de su hijo y advirtió que de resultar ganador el 1 de julio “No desearía tratar con MAYM, toco madera”.

Escenario: Para el gobernador saliente MAYL y sus hijos ex candidato P. Enríquez y el edil porteño FYM reagruparse desde el corredor Veracruz-Boca del Río y esperar los resultados que arroje el primer trienio de CG pues ahora el voto jarocho no cooptado castiga en las urnas verbigracia CG 1,665,885 vs MAYM 1,453,722. Los Yunes no están liquidados y muestra de ello, su campaña de agradecimiento al voto y “la lucha sigue”.

Otro Yunes: Que arribará al LXIV San Lázaro es Héctor Yunes Landa cuyos patrocinadores mantienen la expectativa de la anhelada reconquista 2024 y por igual es amigo de los dos grupos que disputarán el PRI: Del Mazo y Salinas de Gortari, siendo el segundo que tomó la delantera con el ascenso de secretaría a presidenta Claudia Ruíz Massieu. Yunes Landa también cuenta con el apoyo del ex gobernador Miguel Alemán y el resucitado Nopaltepec, Fidel Herrera.

Emergentes: Solo hay un obstáculo en horizonte yunismo 2024, Francisco Gutiérrez de Velasco quien dijo en ABC Radio “es momento de renovar la dirigencia y evitar la reelección de José de Jesús Mancha”. Solicitó al grupo gobernante prescindir de la consigna “si no estás conmigo eres mi enemigo” y acabar con el monopolio Yunes-PAN.



Adiós Profeco: Creada para la defensa del Consumidor al final se politizó y dejará como herencia enorme burocracia con altos costos advirtió Francisco Búrquez.

TV Azteca: Alcanzó un logro histórico al ser el primero en audiencia, con 10.7, durante el Mundial de Rusia 2018. Ser el No. 1 en un evento tan importante no fue tarea fácil y lo que es más meritorio en el canal 7 que se convirtió en el canal del mundial.