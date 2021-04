Advertencia: Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una misiva dirigida a los gobernadores para recordarles sus obligaciones electorales, como evitar la compra de votos e impedir que la delincuencia organizada irrumpa en las campañas para renovar los 300 curules de mayoría relativa y 15 gubernaturas. No pasó inadvertido que la siguiente aduana incluiría a los partidos políticos a los que solicitó enviar su lista de candidatos a la Fiscalía General de la República (FGR) para confirmar que no tienen abierta ninguna investigación en su contra.

Remember Michoacán 2009: Cómo olvidar el caso del diputado federal Julio César Godoy, primo hermano del gobernador Leonel Godoy quien rindió protesta frente al presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Rubén Moreira un año después de inaugurada la LXI Legislatura en septiembre 2009 a quien la ex Procuraduría General de la República (PGR) vinculó con el Cártel de la Familia Michoacana.

Informe Cisen: Previamente el director del Cisen, Guillermo Valdés advirtió que los cárteles de la droga "podrían infiltrar las instituciones federales del país de manera específica, el Congreso de la Unión" mientras él diario alemán Kolner Stadt Anzeiger miró con dirección a los órganos electorales.

Cisen: El director Valdés recordó que la delincuencia organizada "Infiltró a las policías locales y entidades públicas para crear redes de protección para su ‘negocio’ y buscaría llegar hasta el Congreso de la Unión”.

Advertencia: El presidente López Obrador recomendó preguntar a las autoridades judiciales si no hay carpetas de expedientes de los potenciales aspirantes a los 300 curules de Mayoría Relativa, solo cinco meses después que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que encabeza Santiago Nieto ordenará revisar las cuentas del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) José Luis Vargas Valdez, quien también fue coordinador de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Desarrollo Político de Gobernación y propuesto por el ex Procurador Arturo Chávez Chávez al presidente Felipe Calderón como titular de la FEPADE. En 2018 propuso negar el registro al Partido México Libre de Felipe Calderón. Su viacrucis comenzó en diciembre cuando la UIF detectó que José Luis Vargas, compró residencias en Valle de Bravo, Lomas de Chapultepec y Miami con precios que no coinciden con sus ingresos ¿Así es confiable el magistrado presidente?...Seguridad Fronteriza: Según la asistente especial sobre migración en el Consejo Nacional de la Casa Blanca, Tylen Moran, México, Guatemala y Honduras reforzaran sus fronteras debido a la oleada migratoria que registra una cifra récord de menores no acompañados.