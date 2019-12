Así lo dice La Mont | Convención Viena: Diplomacia

Versión Quiroga: “Es una tragedia que el sicario Evo Morales afirme que los gobiernos de Estados Unidos en vez de buscar erradicar el narcotráfico sólo lo protegen, encubren y fomentan" afirmó el ex presidente Jorge Tuto Quiroga quien recordó que desde 2010 el ex subsecretario adjunto para América Latina, Arturo Valenzuela visitó La Paz sabía que Morales producía la coca del Chapare para exportarla a Brasil y Argentina.

Ruptura: La arenga de Quiroga antecedió al inminente rompimiento México-Bolivia una vez que la Secretaría de Relaciones Exteriores determinó regresar a CDMX a su embajadora María Teresa Mercado lo cual es un nuevo escalón en la cadena de la crisis diplomática. Según la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticos establecidas desde 1963 y de Relaciones Consulares, la expulsión puede producirse por razones objetivas vinculadas a este mecanismo como sería el espionaje que escenificaron la ex Unión Soviética y Estados Unidos.

Objetivo: En el actual contexto bilateral donde el Gobierno de la presidenta Jeanine Añez Chávez no reconoce a su embajador José Crespo Fernández, la expulsión de diplomáticos es un gesto claro que añade un grado más de tensión, no recíproco al menos por el momento debido a la ausencia del representante de Evo Morales y no de Añez Chávez en este caso, a través de Crespo Fernández.

¿Confrontación?: Ante el escalamiento de tensiones México-Bolivia el presidente de la Comisión de Defensa del Senado Félix Salgado Macedonio solicitó al Ejército y la Armada de México actualizar las cifras sobre el número de efectivos de fuerzas armadas “considero que debería ser mayor el promedio que hay respecto a otras fuerzas armadas del continente como Venezuela, Uruguay, Colombia, Ecuador y Bolivia". En esos países tienen en promedio, un soldado por cada 7.1 habitantes mientras que en México existe uno por cada 10.4.

SEGOB: La secretaria Olga Sánchez Cordero declaró que el regreso de la embajadora en Bolivia a nuestro país fue para garantizar su seguridad, aseguró que México mantendrá el diálogo a través de la Cancillería. Sin embargo señaló que ni durante la dictadura de Augusto Pinochet se dio tal acoso a la embajada mexicana como el perpetrado por el gobierno interino de Bolivia.

Claroscuros: En Tulum donde existe una densidad original de 40 mil viviendas, después de ir a una sesión cerrada de cabildo se autorizaron otras 115 mil que sumarán 155 mil lo cual se convertirá en una amenaza a los cenotes, ríos subterráneos y el manto freático central que cobija a la Península de Yucatán. Trascendió que entre algunos de los 11 regidores mediaron 350 mil pesos para la aprobación de ese escocido solapado por asesores como De la Luz Gómez vinculado con las campañas políticas y Escudero.