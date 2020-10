Así lo dice La Mont | Covid-19: 67 diputados

Sesiones virtuales: El vicepresidente de la Mesa Directiva ante la LXIV Legislatura (PAN-SLP) Xavier Azuara Zúñiga confirmó un total de 67 diputados contagiados, una baja y 12 decesos de trabajadores lo que llevó al Órgano de Gobierno Interno a aprobar un acuerdo para sesionar con un grupo de legisladores in situ y el resto de manera virtual.

Comisión de la Verdad: Previamente su fracción anunció la creación de esa instancia para el seguimiento a los casos por COVID-19 donde se recabarán datos para explorar estrategias de inversión y recuperación de empleos ante una pandemia que cerrará 2020 con un millón de contagios y más de 100 mil muertos.

Integrantes: El albiazul explicó "ante la endemia se debe ofrecer una oportunidad a nuestra comunidad científica para encontrar alternativas que salven vidas, desahoguen dudas y encuentren realidades, para no reeditar el claro descontrol gubernamental en los sismos de 1985 que no ofreció información correcta y solo 30 años después, se constató que hubo 10 veces más víctimas que en el registro oficial".

Médicos legisladores: La presidenta de la Comisión de Salud, doctora Miroslava Sánchez Galván informó que los 16 galenos diputados con título y cédula (7-Morena, 2-PAN, 1-PRI, 1-PT, 1-PES y 4-PT) crearon el grupo de asesores médicos para contener la ola de contagios que ponen en riesgo la salud, incluso la vida de congresistas y trabajadores.

Un deceso: El primer diputado víctima del Covid fue el poblano Miguel Acundo González del PES, hospitalizado en el mes de agosto. Frente a la endemia, los legisladores Azuara Zúñiga y Sánchez Galván abrirán una mesa especial a aquellos médicos y científicos mexicanos que trabajan en la contención del Covid como Juan García Urbina y Luis Enrique Nava.

Abogado del Chapo: En el juicio a Joaquín Guzmán Loera uno de sus abogados Jeffrey Lichtman reveló los casos de compra de gobernadores y funcionarios estatales como fue Baja California Sur. Las cuotas de The Shorty "Chapo" alcanzaron los 6 millones de dólares mensuales, distribuidos por igual entre el ejecutivo estatal y su secretario de Gobierno ex edil quien con ese fondo contrató placer. Esos cargos marcarán la jornada 2021 en la cual el ex convicto gobernador Narciso Agundez Montaño respalda al senador con licencia y delegado federal Víctor Castro. Según el ex subprocurador de SIEDO José Cuitláhuac Salinas, El Chapo Guzmán visitó en diferentes ocasiones Los Cabos, mientras el ejecutivo estatal fue Agundez. Otros beneficiarios se ubicaron en La Paz, convertida, según el propio The Shorty, en “La violeta azul"…Grupo Elektra: Cumple 70 años. Inició en 1950 y hoy es una gran cadena que engloba a empresas especializadas en la comercialización masiva de productos y servicios.