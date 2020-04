Controversia: Después de Sinaloa y CDMX, Jalisco es la tercera entidad con mayor número de contagios por Coronavirus, estadística que llevó al gobernador Enrique Alfaro a acusar al subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López Gatell “de impedir el ingreso de las pruebas a México por una razón que solo él entiende porque no quiere que los mexicanos veamos la dimensión del problema”. Recordó que en el portal de la FDA estadounidense existe la prueba inmunológica de anticuerpos SARS-CoV 2 IgG e IgM rapid test, ante lo cual el funcionario de salud afirmó “la aplicación de pruebas rápidas no son útiles para la lucha contra COVID-19 al no contar con el aval de organismos de salud”.

Politizado: “La contienda intermedia en Jalisco detendrá a Morena y significará la debacle de ese partido por el voto de castigo al gobierno federal como sucedió al PRI en 2015 con Enrique Peña y a nivel estatal Aristóteles Sandoval. Previamente 2009, Emilio González Marqués y la excepción Francisco Ramírez Acuña quien retuvo la capital pero perdió Zapopan y Tlaquepaque. En la primera, construyó su candidatura el ex senador Arturo Zamora a quien el procurador foxista Cabeza de Vaca inventó estar vinculado con la delincuencia organizada para bajarlo en la recta final.

Voto de castigo: COVID-19 y la recesión abrirán espacios para la oposición albiazul en la Alcaldía Miguel Hidalgo y continuidad Benito Juárez, alternancia Cuajimalpa PRI por PAN y recuperación de entidades para Marko Cortés como Sonora, alternancia Michoacán y regreso de los Yunes PAN y PRI quienes aprovecharan los errores de Cuitláhuac García para tomar el control del Congreso local. Se espera después del 2° Informe el arribo al Palacio de Enríquez de Ricardo Ahued.

Del informe: Lo relevante o ¿conferencia meridiana? fue el congelamiento de los precios de la gasolina, 25 mil mdp para agua potable y pavimentación. Además, la contratación de 45 mil médicos y enfermeras y reclutamiento de 31 mil elementos armados para la lucha frontal contra la pandemia ¿Qué sigue a la 4-T? Como dijera el extinto Fidel Castro ¡vivir o renovarse!

Vital líquido: En tiempos de pandemia los tres niveles de gobierno se encuentran en la encrucijada del abastecimiento de agua. Su escasez impedirá el ahora crucial lavado de manos para evitar la propagación de COVID-19 y frente el estudio del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) que revelan que la cobertura en vivienda pasó apenas de 52.5 a 53.6% entre 2018 y 2020…Grupo Salinas: Asegura que “México requiere de actitudes solidarias y responsables para asegurar el funcionamiento de la vida en nuestro país” por ello, garantizará que las Tiendas Elektra y Banco Azteca permanezcan abiertas.