Así lo dice La Mont | Covid-19: Make-sick-o

“Makesicko” “defecacity”: Así llamó a la Ciudad de México el extinto Carlos Fuentes (premio Príncipe de Asturias), quien escribió “con el tiempo se hundirá en estiércol” y el augurio se cumplió con el arribo del Covid-19 y el colapso del agua, que según la exsecretaria de Medio Ambiente, Martha Delgado, “cada vez depende más de las fuentes externas de abastecimiento con una sobreexplotación del acuífero que supera el 120 por ciento”.

¿Sin agua CdMx?: ¡Claro hay que lavarse las manos contra el Covid-19! ¡Sí, pero qué hacer con casi un millón de citadinos que no cuentan con agua entubada! uno de cada dos que no paga y las fugas que no controló el Programa de Manejo Sustentable del Agua, ni la recarga del acuífero, protección del suelo de conservación y parque lacustre.

¡Aguas con ídem!: El diario canadiense The Gazette explica que el abastecimiento de agua para ser bebida debe bombearse de manera subterránea por cientos de metros o a una distancia a los 100 kilómetros, por lo que suministrar los miles de millones de litros que requiere la megalópolis situada a dos mil 400 metris sobre el nivel del mar como bombear el agua por cerros de 300 metros dentro de la ciudad es una odisea de ingeniería hidráulica.

SOS: La propagación del Covid-19 en la CdMx plantea un reto de seguridad nacional a la urbe con la mayor demanda de agua en todo el mundo (323 litros por cada uno de sus 12 millones de habitantes además de la población suburbana) porque aproximadamente 40 por ciento del agua se pierde debido a

las fugas.

Hacinamiento: La escasez del vital líquido y el Covid-19 serían el cocktail mortífero para evacuar una ciudad sobrepoblada con una baja calidad de agua subterránea, donde 70 por ciento de la población tiene menos de 12 horas de agua diariamente y 18 por ciento debe esperar varios días para contar con abastecimiento de una hora o dos.

Gran sequía: “En cinco años y sin una intervención masiva del gobierno federal se registrarán grandes problemas para extraer agua del subsuelo, por lo que la clave para resolver el problema es arreglar las fugas e incrementar la oferta desde Cutzamala cuya agua ofrece viabilidad a Tlalpan, alcaldía de donde saltó Claudia Sheinbaum al gobierno de la Capital. El Covid-19 también limpiará a la CdMx del comercio informal que desde hace tres décadas estableció un régimen alternativo en “Makesicko”, detrás del cual se crearon los imperios de María Rosette, Alejandra Barrios Richard y otros 22 líderes del ambulantaje, cuyo beneficio convirtió a sus representados en sujetos con ingresos por 18 mil pesos mensuales, superior de los 14 mil 660 de un infectólogo.

