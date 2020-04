Así lo dice La Mont | COVID-19: No erró Trump vs China

Reprueba OMS: Falló a la aldea global, no solo por las limitaciones de su estatutos que impiden a su controvertido director Tedros Adhanom (TA) gestionar directamente las crisis sanitarias, sino por su clara dependencia de China que arribó a ese encargo en el inicio de la epidemia del Ébola, enfermedad que ante la actual parálisis mundial pronto podría repuntar y también extenderse en el planeta. Desde 2014-2016 la propagación del Ébola en Sierra Leona y Guinea dejó a la vista las enormes carencias en la OMS que llevaron a sus estados miembros a poner a un africano que relevó a la hongkonesa, Margaret Chan.

Control China: Hasta el año 2016, China no solo controló la OMS con Margaret Chan sino que ubicó a su candidato, el etíope TA quien formó parte en su juventud de la dictadura de Mengistu Haile Mariam con el apoyo del bloque africano. En su gestión como ministro de Salud en la epidemia del Cólera, TA dejó dudas pese a los avances en su especialidad, que antes de Covid-19 fue el principal reto de sanidad de África.

Sujeción china: Nadie ¿ni posiblemente Adhanom? imaginaron que la siguiente crisis sanitaria no se reeditaría en África sino en China ante la cual el dirigente de OMS fue proclive y solo repitió la postura de Beijing “no hay pruebas de contagio entre humanos”. Sin embargo se sabía que sí existían. Mientras la OMS rechazaba asumir medidas drásticas como el cierre de fronteras para no estigmatizar “el contagio chino”.

Ocultó China: El diario Jerusalem Post, citando al alemán Bild acusó a TA de asumirse como ministro de Salud de China y acusó a su líder Xi Jinping de ocultar la emergencia pandémica por lo cual “su país deberá indemnizar a todas las naciones por el colapso económico mundial que causa su Covid-19”.

Xi Jinping: “Desde hace tiempo su gobierno y científicos conocían que el Coronavirus era una infección muy contagiosa pero no hicieron nada para controlar su diseminación mundial y sus expertos no respondieron cuando los investigadores occidentales preguntaron por los hechos que se registraban en Wuhan”.

Vs Taiwán: No conforme con la docilidad de Adhanom, China lanzó una campaña contra Taiwán cuando advirtió que el virus no estaba bajo control. La OMS, sigue sin pedir explicaciones o interesarse por los médicos detenidos en China que denunciaron la falta de transparencia del verdadero gobierno del organismo multilateral. Al término de esta crisis, concluyeron Bild y Jerusalem Post, alguien deberá pedir cuentas al jefe de TA y este último, dimitir por vergüenza. ¿Quién puede confiar en los protocolos de la OMS y OPS? La caída del crudo, es la respuesta de Estados Unidos a los autores materiales de la pandemia y ahora sigue el reconocimiento de la República de China en Taiwán.