Así lo dice La Mont | Cristóbal Arias / Putin y Bielorrusia

Solio de Ocampo: En julio 1989 se realizaron procesos electorales en 14 entidades en las cuales se disputaron 249 congresos y el gobierno de Baja California. La atención se concentró en Michoacán donde un año después el senador Cristóbal Arias Solís (CAS) fue el candidato del PRD, despojado por Los Pinos-Gobernación del Solio de Ocampo, quien denunció el término Democracia Selectiva que marcó la línea editorial de The Wall Street Journal antes de la firma del TLCAN.

Fuego amigo: En septiembre 2019 el presidente de la Comisión de Gobernación y ex candidato a la Mesa Directiva 2018-2019, CAS recordó la operación fraude 1992 "Imposible que no derrotara al priista Eduardo Villaseñor pues cuatro años atrás obtuve 500 mil sufragios".

¿Otro RRG? El resultado de la encuesta Elección México arrojó que Morena se mantiene como el mejor posicionado para ganar Michoacán 2021 con CAS, seguido del edil citadino Raúl Morón (RM) quien en respuesta a los familiares del joven fallecido Julio Ch ordenó la separación del cargo de la comisionada de Seguridad, Julisa Suárez Bucio. Esa tragedia ubicó a RM entre los 20 alcaldes con menor aprobación del país.

Otros aspirantes: Son Alfonso Martínez antecesor de RM y el tricolor Víctor Silva Tejeda. El PRI llevó como interino del gobernador Fausto Vallejo a su secretario de Gobierno Jesús Reina García, dos veces dirigente estatal priista, ex procurador y víctima del gobernador externo detrás del trono durante el sexenio de EPN, Alfredo Castillo que gobernó esa entidad bajo el cargo de comisionado para la ¿Seguridad? En 2017 fue encontrado en el fraccionamiento de Camelina el cuerpo de su hija la notaria-95, Ruth Reina Vera quien ¿se suicidó al darse un balazo en la cabeza?

Putin-Lukashenko: Según del diario alemán Kölner Stadt el presidente ruso apostará la credibilidad de su vacuna vs COVID-19 en el "apoyo a su similar de Bielorrusia, Alexander Lukashenko para zanjar la presión internacional de su dimisión". Similar a la intervención de la ex Unión Soviética en Checoslovaquia para aplastar una revuelta contra el Pacto de Varsovia, bloque militar antagónico de la OTAN que auspiciaba la subversión contra las naciones del socialismo soviético y previamente Hungría 1956, lo cual estableció en el primer caso la Doctrina Brejnev o soberanía limitada. Ese escenario se reeditaría en Bielorrusia, nueva zona de influencia de Putin…Vacunas: El líder del Movimiento Antorcha Campesina, Aquiles Córdova se pronunció por la expedita aparición de una vacuna vs COVID-19 para restituir la certidumbre y empleos perdidos por la endemia…SMSEM: La firma del Convenio de Sueldo y Prestaciones 2020, favoreció diversos programas asistenciales con un incremento de 9.04%, informó su líder José Manuel Uribe.