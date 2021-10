¿Regresa el Estado Mayor? Órgano creado para auxiliar al presidente de la República a recabar información y las prevenciones para su seguridad. Dejó de operar el 1 de diciembre 2018 con la toma de protesta del presidente AMLO. Pasó a ser parte de la Secretaría de la Defensa Nacional ante la sentencia del Ejecutivo Federal "No tendré escoltas porque el pueblo me protegerá".

Solo ciudadano: "Voy a andar como siempre, ustedes me cuidarán porque el que lucha por la justicia no tiene nada que temer y por ello vamos a terminar con toda la parafernalia del poder que es humildad no fantochería, prepotencia o autoritarismo".

Fantochería: En 2016 bajo la partida 33701 de la gestión de Enrique Peña, David López y Roberto Calleja y el año más violento de su administración, los Gastos en Seguridad Pública y Nacional pasaron de 796 millones a 18 mil 539 millones sin que a la fecha exista forma de conocer cómo se ejerció ese gasto.

Realidad: Otro dato del sexenio de ignominia EPN, lo presentó el diario El País que le atribuyó un gasto de 7 mil 546 millones de pesos o 362 millones de dólares a dos partidas nunca fiscalizadas para su seguridad ante lo cual arremetió el presidente AMLO por su manejo en Gobernación, Policía Federal y PGR. Al prescindir AMLO de 8 mil elementos para su seguridad a los cuales se destinaron 2 mil 889 millones de pesos optó por una Ayudantía responsable de proporcionar el apoyo personal para el desarrollo de sus actividades públicas y privadas. En mayo de 2019, el Senado de Ricardo Monreal avaló la derogación de artículos de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos para suprimir el Estado Mayor.

¿Ayudantía o Estado Mayor? Tras la irrupción en la sesión del Plan de Apoyo a personas afectadas por el huracán Grace en Huauchinango, Puebla resurgió la polémica ¿Es necesario regresar al Estado Mayor para cubrir la seguridad del inquilino de Palacio Nacional o dejar en 15 personas su seguridad que resultaría peligrosa para México?

Primero LEA: El 14 de marzo 1975 el presidente Luis Echeverría Álvarez (LEA) recibió una pedrada en la frente en la Facultad de Medicina a la cual ingresó en compañía del rector Guillermo Soberón para inaugurar el semestre. Un elemento del Estado Mayor, Jorge Carrillo Olea al ver sangrando del presidente Echeverría se lanzó sobre un coche Maverick rojo que huyó de la turba "Salve a un presidente que reía a carcajadas" dijo el posterior gobernador de Morelos ¿Contará la Ayudantía del presidente AMLO con el personal suficiente para evitar un capítulo tan riesgoso?...SMSEM: Celebró 69 años de unidad magisterial con sus 110 mil maestros afiliados “En las coincidencias se hacen grandes proyectos” afirmó su líder José Manuel Uribe.