Así lo dice La Mont | Cucarachas y corrupción en Iztacalco

Alcaldías: Armando Quintero (AQ) y Clara Brugada asumieron los destinos de Iztacalco e Iztapalapa, demarcaciones que en los años setenta y ochenta crecieron por encima de su capacidad para proveer servicios como agua y seguridad. En Iztacalco, la Alcaldía con menor extensión territorial de CDMX, coreaban los simpatizantes de Morena "no tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda pero sigo siendo el rey" cuando se confirmó el triunfo del ex presidente del PRD-CDMX quien llevó a Cuauhtémoc Cárdenas a la victoria de 1997 y marcó la ruta Palacio Nacional 2018.

Adiós Imperio: Durante nueve años Elizabeth Mateos y Carlos Estrada manejaron como su empresa Iztacalco con resultados de una abultada deuda, desaparición hasta del escusado del alcalde y colapso delincuencial con mil 50 delitos de alto impacto. AQ va contra reloj en su lucha contra la delincuencia como le fue reconocido por la jefa de Gobierno. Su apuesta es reducirlos a 33 antes de del último año de su gestión a través de la Dirección de Seguridad Ciudadana que ya distribuyó 2 mil 114 alarmas vecinales.

Colaboración: De manera conjunta con el Estado de México, particularmente Nezahualcóyotl, Iztapalapa y su alcaldía; AQ apostó a recuperar los Centros de Transferencia Modal (CETRAM) y el Sistema de Transporte Colectivo Metro-Pantitlán. El reto es mayor porque ahí durante 15 años se concentró un gobierno alternativo que incursionó en la industria del secuestro y derecho de piso.

Morena: Sus candidatos ganaron la demarcación entre ellos Armando Quintero, quien finalizó la era de poder de la pareja conformada por Elizabeth Mateos y Carlos Estrada. Al anuncio de su victoria cerca de 300 personas, quienes compartían el entusiasmo de los representantes de la coalición Juntos Haremos Historia, continuaron la fiesta celebrando a su manera su reciente triunfo en las elecciones. Además de Quintero en el templete estaba la ahora diputada del Distrito 11, Lourdes Paz, así como Jesús Martín del Campo quien forma parte del primer Congreso Local.

UNAM: Hace un mes permanece tomada la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM ante la negativa de su dirección de mantener un diálogo abierto con las mujeres organizadas quienes demandan poner fin al acoso y abuso sexual por parte de docentes y estudiantes. La responsabilidad de esa parálisis recae en su director Jorge Enrique Linares Salgado quien se mantiene omiso a esa problemática. Se trata de un movimiento feminista horizontal que busca el fin de la misoginia en esa facultad y la universidad en su conjunto. Pese a la convocatoria al diálogo por parte de Rectoría, al final las cosas siguen igual ¿Será que con la reelección del doctor Enrique Graue las feministas quedarán condenas al sometimiento?