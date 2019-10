¡No es ingenuo!: El presidente de la Mesa Directiva LXV Congreso de Veracruz, José Manuel Pozos Castro (JMPC) afirmó que su gobernador Cuitláhuac García Jiménez (CGJ) “no es corrupto y a diferencia de sus antecesores no compromete las finanzas del estado con el esquema de bursatilización”. JMPC quien fue invitado en diciembre 1988 a su Tuxpan por el extinto gobernador Fernando Gutiérrez Barrios a la recepción de Fidel Castro, lamentó que los pasados gobiernos recurrieran a la deuda provocada por la bursatilización de las participaciones federales de los ayuntamientos lo cual llamó “Herencia Nociva”.

Reestructuración: Cuatro meses después de asumir su cargo CGJ anunció la reestructuración de la deuda pública de 41 mil millones de pesos que según JMPC liberará al actual gobierno 2 mil 700 millones, reflejados notas positivas de las calificadoras Moody’s y HR Ratings. Frente al aval crediticio alcanzado por CGJ sus opositores presentaron un falso escrito en la que supuestamente solicitaba licencia temporal de 30 días dirigida a JMPC, la cual se desmintió al instante.

No dimitirá: En noviembre 2018, JMPC asumió su encargo con dos deberes en primer lugar, buscar una salida a la permanencia del fiscal Jorge Winckler, quien fue relevado por incumplir el Mandato Constitucional por la ex directora Jurídica del Estado, Verónica Hernández y posteriormente Delia González Cobos sustituyó a Lorenzo Antonio Portilla en el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS). Con esos cambios se mostró que CGJ “tiene el apoyo de un congreso leal, pero no sumiso”. Consumada esa acción JMPC advirtió “sueñan quienes ven moros con tranchetes en Palacio de Enríquez”.

¿Hablará NRM?: A 6 años de alcanzar la absolución por un juez federal, quien desestimó evidencias y testigos colaboradores que lo vincularon con los hermanos Beltrán Leyva, el ex director de Delincuencia Organizada (SIEDO) Noé Ramírez Mandujano (NRM), demostró que detrás de la fabricación de pruebas y testigos posiblemente se encontraba el mismo ex titular PGR. ¿Qué sucedería si NRM decide presentar su versión de hechos? ¿Cimbraría la antigua estructura de la PGR?

Cambios: Antes del cierre de 2019, no se descarta que se concreten 3 más en la administración pública federal y estatal. Así como en los gobiernos de Puebla, Chiapas y Veracruz, todos ellos bajo la señal de recesión cuyas consecuencias se traducirán en mayores recortes en Comunicación, Cultura y Protección Civil…Sana competencia y libre tránsito: Es lo que quiere evitar los líderes del Movimiento Nacional de Taxistas, quienes exigen que se prohíba el servicio de transporte a través de aplicaciones móviles (apps). En una democracia el ciudadano tiene derecho a elegir.