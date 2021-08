Primera lectura: Del ejercicio de democracia participativa dominical, fue el repudio popular hacia la violencia y dispendio ejercido por los presidentes que antecedieron al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ya cuenta con el respaldo popular para abrir a través de la Fiscalía General de la República (FGR) un juicio con apego a las normas procesales en contra de "Esos bribones" descritos por el diputado Gerardo Fernández Noroña.

Demandarán: Independientemente del resultado de la Consulta y dado que ninguno de los ex presidentes mexicanos demandó por daño moral a la 4-Transformación, su actual condición asemeja. La segunda lectura de la Consulta es autorizar a prescindir de la presunción de inocencia en el juicio a Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Desde el poder político legitimar una práctica que destruye vidas de forma cotidiana.

Y ¿después consulta? Su resultado llevará a la creación de una nueva Comisión de la Verdad sobre Juicio a ex Presidentes, similar a la creada en el año de 2001 por el ahora enjuiciado Vicente Fox quien se convirtió en el primer ex mandatario de la oposición al PRI en crear la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) que recayó en el abogado Ignacio Carrillo Prieto.

Castigo: Según Fox, no solo buscó la verdad histórica de los crímenes del pasado sino castigar a los responsables y se inclinó por el abogado Carrillo Prieto quien fincó cargos por genocidio, un delito de lesa humanidad en contra del ex presidente Luis Echeverría Álvarez por su participación en dos masacres ocurridas en la Plaza de Tlatelolco en 1968 cuando era secretario de Gobernación y la del Jueves de Corpus en 1971, como presidente. Debido a su edad no fue encarcelado y durante unos años permaneció en prisión domiciliaria hasta que resultó exonerado por los tribunales.

¿Prisión domiciliaria? La Consulta giró entre quienes la vieron como una artificio para evadir la ley y el repudio popular hacia la violencia ejercida por Felipe Calderón y lugarteniente Genaro García Luna o el dispendio de Enrique Peña Nieto y David López quienes según diputados del PT erogaron en contratos de publicidad mil millones de pesos entre colegas para mantener el culto a la personalidad del ex secretario de Administración durante el gobierno de su tío Arturo Montiel en el Estado de México.

Definiciones: En noviembre de este año, dejarán sus escaños de Hidalgo y Tamaulipas Julio Menchaca y Américo Villarreal este último que contenderá en las encuestas con el director de RTC Rodolfo González Valderrama a quien también se menciona como el próximo Fiscal del Estado de Tamaulipas.