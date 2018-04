Así lo dice La Mont | Damasco y libro blanco NAICM

¿Caída de Trump? El anuncio del líder de mayoría republicana en la CXV Cámara de Representantes Paul Ryan "no buscaré mi reelección en Wisconsin", su anhelada remoción del procurador Jeff Session y Fiscal del Rusiagate Robert Muller, que según el ex abogado de William Clinton Kenneth Starr, equivale en el caso de Trump a "iniciar un proceso formal de su propia destitución y el riesgo de una confrontación con Rusia, ubicaron al XLV presidente en la cuenta regresiva.

Solo Rusia: ¿Un nixoniano gobierno EU? Sí en cuanto en 1973 su antecesor republicano Richard Nixon antes de concluir las negociaciones Start 1 (pláticas reducción de proyectiles estratégicos) con su homólogo de URSS Leonid Brejnev destituyó al fiscal independiente que investigaba el Watergate para controlar las investigaciones y politizar al FBI.

Reacción: Hace un año EU lanzó 59 misiles Tomahawk contra Siria y pertrechó en sus bases en Al-Tabqah, cerca de la ex capital de facto del Estado Islámico Raqqa donde entrenan a Kurdos y Al-Tanf fronteriza con Jordania e Irak lo cual impide la movilidad siria y rusa.

Aliado Moscú: Cuenta con igual número en Hmeimin y otra naval en Tartus, en la costa de Tatakia. Las dos potencias nucleares saben que Siria es la puerta de entrada a Oriente Medio y el Golfo Pérsico razón que llevó al presidente Bashar Assad a entrevistarse en Hmeimin con el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia Valéri Guérassimov, autor de la derrota de los organizaciones que declararon la guerra al régimen alawita: EI y Frente Fatah al-Cham (Nosra)

Objetivo: Si EU ataca a Siria, Guérassimov ordenará derribar los tomahawk y Trump responde con un ataque termonuclear a Rusia, esta responderá con su proyectil intercontinental Satán que detonará en Parque de Yellowstone que activará la falla de San Andrés 1,300 kilómetros y movimiento de las placas del Pacífico y Norteamérica. ¿Fin de los tiempos o caída de Trump?

Pecados originales: El diputado Rafael Hernández Soriano Comisión del NAICM informó que presentará el libro “del elefante blanco que dejará una nueva generación de millonarios políticos favorecido por el año de Hidalgo” y no se entregará el 20 de octubre del 2020, no cuenta con un plan de interconectividad. De 13,000 mdl se pagarán 20,000 por elevado costó de ingeniería. No descartó inundaciones en el oriente de Cdmx y recomendó a SCT cancelar contratos a las mineras que benefician al huachicol. Lamentó que el proyecto afecte vestigios arqueológicos y confío que desde septiembre caigan por “lavado de dinero” algunos contratistas…Otra central aérea AIT será sede de la 15 Convención de Aviación enfocada a profesionales de aeronáutica…El Observatorio Ciudadano del Feminicidio documentó 8,904 asesinatos de mujeres 2014-2017 en Guerrero, Quintana Roo y Veracruz.