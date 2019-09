Así lo dice La Mont | De Biden a Pilar Lozano

Familia Biden: Joseph Biden y Catherine Finnegan, fueron los padres del aún precandidato presidencial demócrata Joe Biden, quienes le inculcaron los preceptos de la religión católica, razón por la cual durante su visita a México en marzo 2012, antes de cumplir con la instrucción del presidente Barack Obama de entrevistarse con los tres aspirantes presidenciales EPN, AMLO y JVM, visitó el Atrio de la Morenita del Tepeyac.

Devoción: Sí Biden protagonizará la Rosa de Guadalupe, recibiría una enorme de su madre Catherine para contener a un rival que tiene la atención puesta en los negocios de su hijo Hunter como el cabildero de una gasera ucraniana y varias empresas de China, nación a la que Trump declaró una guerra comercial que llevará al mundo a una recesión.

"Prométeme papá": Es el libro publicado por Joe Biden que resume las esperanzas que tenía en su extinto hijo Joseph Beau Biden quien, de no fallecer víctima de un tumor cerebral, ocuparía el escaño de Delaware no así la oveja negra Hunter investigado por los republicanos por su proclividad al sexo, drogas y en honor a su nombre "cazador de fortunas" que concretó en Ucrania donde al cabildear por una gasera mientras su padre era vicepresidente, aseguró negocios que para el abogado de Trump y ex asesor de seguridad en CDMX, Rudolph Giuliani son "lavado de dinero".

¿Knock out?: Con el retiro de Biden, Trump a excepción que la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes de Nancy Pelosi le aplique el juicio político basado en un denunciante anónimo que asegura, pidió a un mandatario extranjero investigará a su potencial rival en 2020, el magnate neoyorquino logrará su reelección.

¿Legisladores con Trump?: Entre los 628 senadores y diputados de la LXIV legislatura solo tres de ellos tienen acceso a Donald Trump, uno de ellos es la diputada Movimiento Ciudadano, Pilar Lozano McDonald quien en su próximo viaje a Washington se reunirá con Mario Rodríguez ex vicepresidente del Partido Republicano, Jennifer Korn, Relaciones Públicas del presidente Trump, la Tesorera Jovita Carranza y Alberto González ex Procurador de George Bush. Aseguró que para la actual legislatura es viable establecer la primera Interparlamentaria del Migrante que reunirá a los integrantes de las comisiones de Asuntos Migratorios y Frontera Norte de San Lázaro y el Senado con los 11 representantes y la única senadora de ascendencia mexicana en el Capitolio de Washington.

