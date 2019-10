Así lo dice La Mont | De M. Nassar a R. Ibarra

Mi causa: El 30 de noviembre 1988 cuando el vocero presidencial Otto Granados anunció que el cargo de secretario de Gobernación del presidente Salinas recaería en el gobernador de Veracruz Fernando Gutiérrez Barrios (FGB) este citó a su oficina de Bucareli a la líder de la organización Eureka de madres y familiares de desaparecidos, Rosario Ibarra de Piedra (RIP) quien desde noviembre de 1973 desconoce el paradero de su hijo y presunto militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre Jesús Piedra Ibarra (JPI).

Interlocutores: En su incansable búsqueda dialogó con el titular de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) Miguel Nassar Haro (MNH) quien al recibir en septiembre de 2011 el Micrófono de Oro por parte de la Asociación Nacional de Locutores (ANL) nos reveló “la verdad es que no existe JPI”. El encuentro con MNH fue en su oficina de Insurgentes Sur y desde un principio rechazó cualquier vínculo con el crimen de su yerno en el fraccionamiento Lomas de Tarango, Álvaro Obregón. En el marco de la Guerra Fría su relación con el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) William Colby fue crucial para desactivar movimientos subversivos.

Caída Nassar: 30 años después de ser acusado por el procurador de Justicia de San Diego, California William H. Kennedy del robo de cuatro mil automóviles empleados por agentes de la Brigada Blanca MNH insinuó que el Estado Mexicano fue el presunto responsable de la desaparición de JPI. Aunque nunca se reveló el contenido de la entrevista entre FGB y RIP, posiblemente el capitán del Ejército y precursor de la DFD reveló la verdad.

Evo Morales: El Estado Plurinacional de Bolivia tiene un presidente que “ganó con 10% a su opositor Carlos Mesa por lo cual la OEA no podrá convocar a nuevas elecciones” aseguró el embajador de Bolivia, José Crespo Fernández quien reconoció la postura de no intervención guardada por México ante el organismo regional. Recordó que el ex candidato opositor Carlos Mesa “representa los intereses del ex presidente Gonzalo “El Gringo” Sánchez de Lozada que nos dejó sumidos en la pobreza”.

Van por Sandoval: Según mexicanos contra la Corrupción, no se descarta que el ex gobernador de Nayarit Roberto Sandoval (RS) sea llamado a declarar ante la Corte de San Diego por los eventos de corrupción, plagio y lavado que involucran su ex fiscal detenido en EU, Edgar Veytia. Otros ex mandatarios vecinos cuya gestión coincidió con la de RS están en la mira de la nación vecina, particularmente el coleccionista de autos antiguos vinculado al Poder Judicial…Tlaxcala: El Ayuntamiento, a través del programa Formalizando tu Patrimonio ha entregado a la fecha 150 escrituras con un bajo costo a familias que ahora cuentan con certeza jurídica en sus propiedades.