Así lo dice La Mont | De Mendoza al Mencho

Gabinete de seguridad. Por primera ocasión en la conferencia matutina de AMLO no se registraron preguntas pues cada uno de los integrantes del gabinete coordinado por Alfonso Durazo, prolongaron su tiempo de participación. Una excepción fue el titular de SEDENA, Luis Crescencio Sandoval González cuyo personal fue objeto de una emboscada en Leonardo Bravo, Guerrero con un saldo de 3 muertos mientras realizaban la Operación de Erradicación Intensiva Guerrero 3-19.

Efecto: Como respuesta SEDENA desplegó tropas y helicópteros UH-60 para ubicar a los responsables, aparentemente vinculados con la organización criminal "Los Rojos", cuyo líder "El Carrete" fue detenido en agosto y trasladado al penal de Puente Grande, Jalisco. En la administración de EPN, Inteligencia Naval y Militar lo identificaron como uno de los generadores de violencia en Morelos quien intentó abrir un nuevo corredor de drogas en la Sierra de Guerrero.

Objetivo: En su momento el Centro de Inteligencia de El Paso Texas (EPIC) no descartó que como el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) Los Rojos contaran con lanzacohetes RPG-7 empleados por el Talibán en Pakistán para derribar helicópteros estadounidenses Uh-1H, que también el ejército de Guatemala emplea contra la organización criminal de Los Mendoza, en El Petén. A la muerte de su Tatik Harold, según El Epic, tres de sus cinco hijos Milton, Oswaldo y Edwin se asociaron con el jefe del CJNG, Nemesio Oseguera “EL Mencho” quien los persuadió a expandirse a la región Morales, limítrofe con Honduras, razón por la cual el ex presidente Álvaro Colom, afirmó “los Mendoza son de esos Narcos que nadie toca”. En México, después de conocida la emboscada en Aguililla a 14 policías, tal vez la conclusión del Coordinador del Gabinete de Seguridad ADM ¿El Mencho es de esos Narcos que nadie toca?

Infierno: Quien lo vive, es el inquilino del Solio de Ocampo y simpatizante del ex candidato Antonio Meade pues en un trimestre la delincuencia organizada derribó el helicóptero donde viajaba su ex secretario de Seguridad Pública, Martín Godoy Castro y ayer, en el tramo Aguaje-Aguililla, 14 integrantes de su policía estatal perdieron la vida en que el mismo Silvano Aureoles no descartó la responsabilidad de la policía de Aguililla que no participa en el mando único.

Antorcha Campesina: Su vocero Homero Aguirre lamentó que el gobierno federal cancelará un evento masivo de su organización en Tuxtla Gutiérrez y afirmó “ojalá no empleen a la Unidad de Inteligencia Financiera para presionar a los concesionarios de estadios para cancelar nuestro 45 Aniversario pues los eventos masivos también se puede realizar en la calle”…SMSEM: Llevó a cabo 13 actos regionales, donde el Comité Ejecutivo Estatal dijo “La única forma de construir no es en la uniformidad, es en la unidad”.