Así lo dice La Mont | De Mier a Sheinbaum y R.González

Descripción: La mejor, de la ucraniana-israelí primera ministra Golda Mier, fue la expresada por su sucesor Isaac Rabin "mujer de temple que no se dobló ni en la repentina muerte de su mentor político Levi Eshkol, ni en la presentación de sus cartas credenciales como embajadora de Israel ante la Unión Soviética de Leonid Brejnev en los tiempos de la guerra fría".

Simil CDMX: En 2002, inmersa en el debate sobre la viabilidad de los segundos pisos descalificados por el secretario del Medio Ambiente Víctor Lichtinger "No cumplen con los objetivos del programa Proaire para mejorar la calidad del aire, su similar local Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) reviró "Lo que pasa es que el funcionario no leyó el nuevo Proaire y por ello no se da cuenta que el proyecto vial no lo contraviene".

Lealtad: La respuesta de CSP precedió a la decisión de Fox, a través de su procurador Rafael Macedo de la Concha, de promover el desafuero del jefe de Gobierno del Distrito Federal para eliminarlo de la prematura carrera presidencial y aunque el tabasqueño ganó, no le fue reconocida por el INE. En los aciagos días, ni CSP, ni el procurador citadino Bernardo Bátiz, ni el secretario de Gobierno José Ortiz Pinchetti pensaron ¿Por qué tanto revuelo por el desacato a la orden de un juez de amparo para suspender las obras de apertura de un camino en el predio El Encino?

Objetivo: AMLO conoció a los aliados y también a los adversarios empeñados en que la PGR solicitara y la Cámara de Diputados aprobara quitarle el fuero para ser juzgado como cualquier ciudadano una acción de Fox, Diego Fernández, PRI y PAN “para inaugurar el Estado de Derecho” pero repudiada por la población.

Ben-Gurion: Solía llamar a Golda Meir "El mejor cuadro en mi gobierno” y en alguna ocasión preguntó ¿Por qué no fuiste alcalde de Jerusalén? Su respuesta fue similar a la del ex premier laborista Shimon Peres "De ser así, el conflicto entre israelíes y palestinos sobre Jerusalén se resolvería poniendo sus lugares sagrados bajo la autoridad de la ONU y su secretario actuando como alcalde". Ben-Gurión respondió "Golda, ya eres la alcaldesa de Jerusalén y pronto ocuparás esta posición".

Va RG: El 17 octubre 2018 el presidente electo AMLO, arribó a la Laguna de Carpintero para trasladarse al Hotel Inglaterra en Plaza de Armas donde comió con el ex delegado de Cuauhtémoc Rodolfo González y el senador Américo Villarreal. A tres metros de distancia me comentaron los tampiqueños ¿Escuchó lo que dijo el presidente del abogado González? Sí claro, "hay que observarlo". A tres años de distancia e igual número de meses del predestape, hay dos finalistas en la sucesión tamaulipeca Rodolfo González y Américo Villarreal. Uno será candidato y otro secretario de Gobierno.