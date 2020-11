Así lo dice La Mont | DEA: Otros generales

Visita al Altiplano: Como reportero asistí al Penal de Alta Seguridad de La Palma para entrevistarme con el general Jesús Gutiérrez Rebollo (JGR) quien encabezó durante el primer trienio de Ernesto Zedillo el Instituto Nacional de Combate a las Drogas (INCD).

¡Soy inocente! ¿Por qué se le vinculó con el Cártel de Juárez? pregunté a su hermano y la respuesta "fue víctima de una traición en la que participaron el procurador Jorge Madrazo, actualmente integrante de una Non Profit organización Sea Mar en Seattle, el general secretario Enrique Cervantes y Ángeles Dauahare como del presidente Zedillo", respondió.

¿Culpable? Frente a los hechos que derivaron en la detención del general Salvador Cienfuegos su similar de rango sería inocente. El error capital de JGR fue difundir a SEDENA el resultado de una investigación que siguió sobre los familiares de un ex presidente de México y otros similares de rango a quienes desde 1998 la DEA investigaba por su colaboración con el crimen organizado. El extinto JGR se llevó a la tumba los secretos de la infiltración del crimen organizado con siete mandos del ejército pero lo que sí reveló en La Palma "existe un grupo élite adiestrado en El Pentágono quienes actúan desde la opacidad, cercanos al Centro de Inteligencia de El Paso (EPIC) y otras agencias como la CIA, NSA, FBI para vigilar a nuestros cuadros y cuando conviene a la Seguridad Nacional de EE.UU. los usan y desechan.

2013: Murió el general Gutiérrez Rebollo en el mismo nosocomio donde se ubicaba el ex presidente EPN. Acusó a Enrique Cervantes de encabezar, junto con el ex secretario particular del presidente, reuniones con los jefes de los cárteles más poderosos de México que enviaban a los ministros de gabinete y su jefe, millones de dólares.

Duda: En nota The Oregonian 2012 corrió la versión que uno de los militares investigados por JGR y el propio EPIC, se reunió con el verdadero Amado Carrillo Fuentes no quien se refugió en Mendoza, Argentina era "Augusto" quien fungió como director de administración en el gobierno de Felipe Calderón. Según NYT un error del general Cienfuegos fue nombrar al similar de rango Augusto como comandante de la XI Región en Torreón y mantenerlo en las filas castrenses hasta su retiro en la II Región de Baja California.

