Así lo dice La Mont | Defensa Félix, Gándara R.I. y gaseras

Sedena: Víspera que el presidente electo AMLO incline la balanza entre dos de los 28 generales en activo, Uribe Toledo Sibaja o Felipe Gurrola Ramírez, como relevo del actual secretario Salvador Cienfuegos. El senador Félix Salgado juró como presidente de la Comisión de Defensa ante el mayor de Infantería Carlos Gallegos Almaguer, a quien ofreció al viable titular Casa Guerrero 2021 mejorar salarios y presupuesto en seguridad social.

¿Quiénes son?: Al escenificar los desastres naturales de 1998 Paulina y de 2013 Manuel, el exedil porteño Salgado agradeció al Ejército su labor en asistencia. Sobre Gurrola Ramírez resalta su desempeño como agregado militar en Washington; en Michoacán enfrentó oposición en Tepalcatepec, Tamaulipas y Fuerza de Tarea Sierra Madre dentro del Triángulo Dorado región de las quebradas Topia, Otáez y Canales donde el Ejército destruyó tres mil sembradíos de amapola y mariguana en greña.

De Dgo: El oriundo de El Salto se formó en la Escuela de Guerra y Centro de Estudios Superiores Navales, condición para asegurar comunicación fluida entre soldados- marinos y mantiene interlocución con mandos castrenses de Esados Unidos especializados en curso de Ranger Fort Benning. Otro viable es el general Uribe Toledo Sibaja quien pertenece, como el general Audomaro Martínez, al arma de caballería. Desde la 21 Zona Militar, en Morelia, ordenó el desarme de las autodefensas de José Mireles, quien sentenció: “Todo México debe ser Cherán”, donde desapareció el régimen de partidos políticos.

Vs Tomza: De las 23 comisiones de Morena ante el Senado, el coahuilense Armando Guadiana Tijerina preside la de Energía, donde existe una denuncia del exlegislador del PRD, Antonio Soto, que esa empresa no sólo acapara el mercado de gas LP si no vende el combustible inflado sustentado en prácticas monopólicas que impiden precios justos para el consumidor final que forzarían a liberalizar. Tomza posee más de un centenar de plantas de almacenamiento, participa en toda la cadena de valor. Desde 2008, en la LXIII Legislatura, se alertó a Profeco sobre la entrega de litros que no eran de mil mililitros y kilogramos incompletos de gas.

Ascenso: En la 44 sesión del CPN del PRI se eligió como nuevo secretario técnico al excoordinador de campaña de Alfredo del Mazo, quien innovó los procedimientos de ese órgano en Edomex y el exprofeco Ernesto Nemer, pieza clave para la victoria 2005 de Enrique Peña y en 2011 del exedil ecatepequense, Eruviel Ávila. También se presentó a los nuevos secretarios de Acción Electoral, José Reyes Baeza y R.I. Ernesto Gándara Camou… Propuesta: La del senador Miguel Ángel Mancera para modificar el Código Nacional de Procedimientos Penales y sancionar el uso de “armas réplica” o de “juguete” en la comisión de delitos.