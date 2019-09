Grandes líderes: Realmente el CEN del PRI nunca dejó de funcionar como una Oficina de Asuntos Electorales de Los Pinos y los casos más claros de esa condición fueron Humberto Roque, Santiago Oñate, Mariano Palacios y José Antonio Fernández con Ernesto Zedillo. Otros dirigentes optaron por la dignidad como Jesús Reyes Heroles vs Luis Echeverría y Javier García Paniagua con José López Portillo.

1 llamada: La primera denuncia vs delincuencia organizada del PRI fue del CEN del PRD, Carlos Navarrete al afirmar que en Guerrero "las bandas del crimen organizado operaron a favor de los candidatos del tricolor". Previamente la ex PGR Marisela Morales incriminó al ex precandidato presidencial del PRI Tomás Yarrington 2005 su sucesor en Ciudad Victoria Jesús Hernández Flores y al senador Manuel Cavazos.

No entendieron: El ex gobernador de Oaxaca y delegado del PRI en 23 entidades lamentó que "mi partido no aprendiera el caos de las alianzas con la delincuencia organizada y en lugar de enmendar, respaldarán la candidatura de Alejandro Moreno Cárdenas quien debe separarse del CEN del PRI hasta explicar el origen de su riqueza inexplicable ante la FGR".

Sustituto: De no aclararse la situación legal de Alito "nuestro partido debe convocar a nuevas elecciones internas en un proceso que prescinda del acarreo mexiquense y oaxaqueño" sentenció Ulises Ruíz quien recriminó a Moreno, el contar con el apoyo cupular pero no de las bases lo cual, en el simulacro de elección interna, denunciamos. Además del despilfarro de recursos con gente pero sin votos.

¿Enriquecimiento?: UR acusó a Alito de emplear una nómina de 223 millones de pesos y la compra de su "Casa Blanca, Alito" por su proporción solo similar a la del ex presidente EPN.

Cuitláhuac García: Con la remoción y orden de aprehensión en contra del ex Fiscal de Veracruz Winckler, el gobernador tiene la responsabilidad de revertir la espiral delincuencial en una entidad que anticipó "gobernaré con el respaldo de la mayoría hasta el 2024". El gobernador nunca encontró respaldo de Winckler quien ahora se encuentra en la misma condición que su antecesor Luis Ángel Contreras. Deberá responder a las demandas del Colectivo El Solecito que por su cuenta descubrió diversas fosas en la entidad.

Repercusiones: Este día maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación realizan una concentración frente a la Cámara de Senadores con motivo de la discusión en torno a las Leyes Secundarias en materia educativa. Por tal razón el Grupo Parlamentario de Acción Nacional solicitó ayer a la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, garantizar la seguridad y libre acceso a las instalaciones del Senado para “cumplir con obligación constitucional de legislar”.