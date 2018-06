Así lo dice La Mont | Después del 1 de julio

Guerrilla 2018-24: Una investigación de The Atlantic avizoró el resurgimiento de cuatro grupos guerrilleros en México, resultado de elevados niveles de corrupción, injusticia, inequidad y marginación en la confluencia de las sierras Madre Oriental, Sur y eje neovolcánico, integrado por miembros de la CNTE quienes rechazan la reforma educativa y otros con formación en EU.

Colateral: The Atlantic asume que la represión de mentores solo fortalecería una cadena guerrillera en Michoacán, Oaxaca, Chiapas y Morelos por lo cual sugiere a una viable administración de las izquierdas dialogar con líderes de la sección 7 Chiapas, 22 Oaxaca y CETEG Guerrero donde es visible la reclusión de comunidades indígenas y campesinas donde la pobreza en 2017 alcanzó a 53.3 millones de personas.

¿Quiénes son?: Las columnas guerrilleras incluyen al EZLN que cuenta con 53 mil milicianos, quienes a la fecha optaron por la vía pacífica con su ex precandidata presidencial María de Jesús Patricio Martínez, el Ejército Popular Revolucionario (EPR), el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) y la Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo (TDR-EP) que bajo su protagonismo debido a la emergencia de la narcoguerrilla que combatió a los insurgentes en Guerrero, Oaxaca y Michoacán relevando a las Fuerzas Armadas y corporaciones policiacas en los 70s.

Escenarios: El futuro presidente ¿AMLO, RAC y AMK? sabe que la mayoría de los 88 millones de convocados el 1 de julio desconfían en quienes organizan las elecciones y lo más grave es que en México el 70% de su población padece niveles de pobreza y la mayoría de los partidos que contienden en los procesos electorales tienen los mismos programas económicos y políticos que los gobiernos emanados del tricolor. Ante ese escenario la vía armada es vista como la única opción de cambio por parte de las nuevas generaciones desde Los Altos de Chiapas, Sierra Gorda, Nudo Mixteco y Chihuahua. El futuro presidente no ganará la lucha vs subversión con solo aplicar amplios programas sociales.

Ok MAM: Con 5 votos a favor y 2 en contra, se resuelve candidatura de Miguel Ángel Mancera quien será senador a partir del próximo 1 de septiembre. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió por mayoría a favor las impugnaciones en contra de MAM. En su defensa, Mancera argumentó que no estaba impedido debido a que no fue designado por la circunscripción de la CdMx y está anotado en una lista nacional. El fallo del TEPJF es inapelable y sienta precedente debido a que ningún Jefe de Gobierno o gobernador en México había pasado de su encargo a un escaño legislativo.